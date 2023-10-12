Ozon доступа

Федеральный маркетплейс Ozon планирует открыть в Пермском крае крупный логистический центр. В компании эту информацию подтвердили, но конкретное местоположение будущего объекта раскрывать не стали. По данным «Ъ-Прикамье», Ozon может занять площади в индустриальном парке «Култаево», где компания «БауИнвестГрупп» начала возводить логистический центр площадью более 117 тыс. кв. м. В индустриальном парке от комментариев отказались. Эксперты отмечают, что заявленная «БауИнвестГрупп» площадь комплекса — стандартная для федеральных маркетплейсов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БауИнвестГрупп Фото: БауИнвестГрупп

По сведениям «Ъ-Прикамье», федеральный интернет-магазин Ozon готовится открыть в Пермском крае крупный складской комплекс. Объект может разместиться на территории индустриального парка «Култаево», девелопером которого является ООО «БауИнвестГрупп». В пресс-службе Ozon сведения об открытии логистического комплекса в Прикамье подтвердили. «Чтобы обеспечить жителей Пермского края удобной и быстрой доставкой товаров в срок, начиная от одного дня, мы планируем запустить фулфилмент-центр в регионе. При этом местные предприниматели смогут проще и быстрее отгружать товары для продажи почти на 40 млн наших покупателей в России и странах СНГ. Мы видим, что число наших пользователей и продавцов в Пермском крае постоянно растет, и нам важно предоставить для них качественный сервис»,— сообщили в маркетплейсе.

Совокупная площадь двух очередей логистического центра Ozon в крае составит 85 тыс. кв. м. Запуск I очереди объекта площадью 40 тыс. кв. м запланирован на вторую половину 2024 года. Вторую очередь комплекса Ozon планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Конкретное местоположение будущего склада в компании называть не стали.

В «БауИнвестГрупп» от комментариев о запуске логистического комплекса Ozon отказались.

ООО «БауИнвестГрупп» является девелопером индустриального парка «Култаево». Объект располагается в селе Култаево, в 12 км от Перми и в 3 км от аэропорта Большое Савино. Под размещение производственных предприятий в парке отведено 20 га. В Kartoteka.ru указано, что гендиректором общества является Андрей Сбоев, сын бывшего главы регионального управления Роспотребнадзора Александра Сбоева. Ранее господин Сбоев был единственным учредителем общества, но с апреля этого года 49% долей в обществе получила Александра Колесник. По данным «Ъ-Прикамье», это может быть супруга Алексея Колесника, гендиректора Губахинской энергетической компании. На долю Андрея Сбоева теперь приходится 51%.

В мае проект логистического комплекса «БауИнвестГрупп» в индустриальном парке «Култаево» получил статус приоритетного инвестиционного. Отмечалось, что общество инвестирует в производственно-сортировочный центр площадью 41,8 тыс. кв. м более 1,5 млрд руб. Вчера стало известно об увеличении площади и размера финансирования логистического комплекса в индустриальном парке. Так, площадь объекта станет более 117 тыс. кв. м, инвестиции в проект вырастут до 7,6 млрд руб. Банк ВТБ открыл «БауИнвестГрупп» кредитную линию на возведение объекта в размере 6 млрд руб. По сообщению ВТБ, девелопер уже получил разрешение на строительство. Производственно-сортировочный комплекс планируется возводить в две очереди: первую запустят в сентябре 2024 года, вторую — в марте 2025-го. Объект будет предназначен для сортировки и хранения заказов федерального маркетплейса.

Отметим, что склад в индустриальном парке станет не единственным планируемым в Култаево таким комплексом, оренбургский девелопер «ПФО Групп» собирается построить там логистический центр площадью 54,4 тыс. кв. м.

Руководитель УК Gold Realty Group Светлана Костромина рассказала, что основной объем запросов на аренду складов в Прикамье поступает от маркетплейсов, активно развивающихся после пандемии коронавируса. «Московский и питерский рынки перенасыщены логистическими площадями, и сегодня многим маркетплейсам удобно находиться в регионах»,— говорит эксперт, обращая внимание на общий дефицит складских и индустриальных площадей в Прикамье.

В 2019–2020 годах Светлана Костромина разрабатывала для «БауИнвестГрупп» антикризисные решения и концепцию застройки индустриального парка и предложила разместить в «Култаево» логистический комплекс. Эту концепцию управляющая компания парка сейчас и воплощает. «Территория в индустриальном парке подготовлена для возведения складских площадей в сжатые сроки, там есть инженерная и транспортная инфраструктура, система управления, а также подходящая локация с близостью к аэропорту, городу, с существующим жилым районом и проходящей трассой (Казанский тракт.— «Ъ-Прикамье»), не загруженной пробками. Проект выгодный, если все договоренности участников процесса будут реализованы на 100%»,— поясняет руководитель УК Gold Realty Group.

Гендиректор компании «Мегасервис» Тарас Рыжук (управляет складским центром Pluspark в Краснокамске) обратил внимание, что планируемая площадь комплекса в парке «Култаево» — стандартная для маркетплейсов типа Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет» и прочих. В других регионах, в первую очередь в Московской области, крупные интернет-магазины строят логистические центры аналогичной площади. К примеру, в составе комплексов Ozon обычно возводится не только склад, но и помещения типа сортеров, где с помощью полуавтоматической линии формируются посылки, пояснил Тарас Рыжук. В Перми сейчас нет складов сопоставимой площади. «Это хороший проект, если девелопер понимает, для кого он построит этот комплекс в Култаево, то есть компания заключила с маркетплейсом соглашение о намерениях или предварительный договор»,— подчеркнул гендиректор «Мегасервиса».

Евгения Ахмедова