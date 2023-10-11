Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спортивный функционер наиграл на растрату

Уехавшего из России бывшего гендиректора нижегородского ХК «Торпедо» осудят заочно

Советский райсуд Нижнего Новгорода возобновил разбирательство по уголовному делу в отношении экс-гендиректора хоккейного клуба «Торпедо» Яна Голубовского. Его вместе с бывшим исполнительным директором Сергеем Малютиным и заместителем директора по финансам Натальей Ереминой обвиняли в растрате 17 млн руб. из клубной кассы. Подчиненных гендиректора в 2021 году осудили условно, а спортивный менеджер уехал перед вынесением приговора и был заочно арестован, как скрывшийся от суда. Назначенный судом адвокат не может с ним связаться, и, видимо, Яна Голубовского в России осудят заочно.

Ян Голубовский

Ян Голубовский

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ян Голубовский

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Спустя два года после отъезда из России бывшего генерального директора нижегородского ХК «Торпедо» Яна Голубовского в Нижнем Новгороде возобновили судебное следствие по его уголовному делу о растрате 17 млн руб. из кассы клуба. Как писал «Ъ», спортивного менеджера обвинили в должностном преступлении вместе с исполнительным директором Сергеем Малютиным и заместителем по финансам Натальей Ереминой. По фабуле дела, в 2018–2019 годах управленцы потратили часть бюджета команды на свое проживание в гостинице, аренду машин, покупки, турпоездки и рестораны, снимая деньги с банковских карт, оформленных на сотрудников агентской компании «Айти Технологии СПБ».

Кроме того, Наталья Еремина, согласно приговору, принесла 10 млн руб. наличными из кассы клуба в гостиничный номер Сергея Малютина, где фигуранты поделили сумму между собой под видом зарплаты и премий. Сначала следствие вышло на Сергея Малютина, который пошел на сделку с прокуратурой, дал подробные показания на сообщников и добровольно возместил около миллиона рублей ущерба. Его и Наталью Еремину, частично признавшую вину и вернувшую часть денег, в 2021 году осудили на условные сроки.

Ян Голубовский вину в растрате не признал и в суде доказывал, что он самостоятельно оплачивал гостиницу, не пользовался банковской картой, а из клубной выручки ему законно платили премии. Спортивный менеджер рассказывал, что подчиненный Сергей Малютин его оговорил, перекладывая вину, так как именно он занимался всей финансово-хозяйственной деятельностью клуба, а гендиректор занимался лишь хоккеем.

Два года назад гособвинение просило осудить Яна Голубовского на восемь лет лишения свободы со штрафом 400 тыс. руб., а защита просила оправдать бывшего хоккеиста, игравшего ранее в НХЛ, в связи с отсутствием состава преступления.

Защитники посчитали недопустимой оценку ущерба по итогам экспертизы книги расходов клуба, отмечая, что она была заполнена формально и заверена факсимильными подписями, а также не содержала сведений о движении средств и подписей фигурантов.

Впрочем, судебного приговора Ян Голубовский не дождался: после прений в июне 2021 года он сбежал из России. Согласно оглашенным справкам ФСБ, обвиняемый добрался до Минска и вылетел оттуда в Израиль. В Нижнем Новгороде его заочно арестовали и объявили в розыск, а уголовное дело было приостановлено и затем выделено в отдельное производство.

Возобновив разбирательство, судья Ольга Калягина планировала допросить представителя потерпевшего «Торпедо». Однако адвокат Яна Голубовского по назначению Александр Щепалов по объективным причинам не смог участвовать в заседании и попросил его отложить.

По телефону адвокат Щепалов пояснил «Ъ», что соглашения с Яном Голубовским о его судебной защите у него нет, как и связи с ним. Бывшие адвокаты спортивного директора также рассказали, что не могут связаться с бывшим клиентом, поэтому они отказались от участия в процессе без его согласия.

По некоторым данным, в последний раз Ян Голубовский был в Париже, затем его след юристы потеряли.

Представители ХК «Торпедо» заверили «Ъ», что их позиция и показания остались прежними. Ранее представители клуба сообщали суду, что фигуранты вынесли из бухгалтерии коробку с выручкой от продажи билетов на матчи и принесли ее в гостиничный номер Сергея Малютина. Тот держал в гостинице бультерьера и якобы объяснял им, что под охраной собаки наличность будет в большей сохранности, чем в кассе клуба с хлипким замком. При этом расходовать средства «Торпедо» управленцы были обязаны только на нужды команды, пояснила потерпевшая сторона.

Кроме 10 млн руб. наличности в коробке обвиняемые потратили еще 5,7 млн руб. с корпоративных карт агента на рестораны, путешествия и аренду автомобилей, а Яну Голубовскому также вменили заключение фиктивных договоров аренды банкетных залов и номеров гостиницы «Ока» на 1,3 млн руб.

По приговору нанесенный клубу ущерб солидарно был взыскан с Натальи Ереминой и Сергея Малютина. Вероятно, клуб также планирует получить заочное решение о компенсации ущерба с отсутствующего Яна Голубовского, однако это станет возможным только в случае вынесения обвинительного приговора.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...