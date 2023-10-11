Спортивный функционер наиграл на растрату

Советский райсуд Нижнего Новгорода возобновил разбирательство по уголовному делу в отношении экс-гендиректора хоккейного клуба «Торпедо» Яна Голубовского. Его вместе с бывшим исполнительным директором Сергеем Малютиным и заместителем директора по финансам Натальей Ереминой обвиняли в растрате 17 млн руб. из клубной кассы. Подчиненных гендиректора в 2021 году осудили условно, а спортивный менеджер уехал перед вынесением приговора и был заочно арестован, как скрывшийся от суда. Назначенный судом адвокат не может с ним связаться, и, видимо, Яна Голубовского в России осудят заочно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ян Голубовский

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Ян Голубовский

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Спустя два года после отъезда из России бывшего генерального директора нижегородского ХК «Торпедо» Яна Голубовского в Нижнем Новгороде возобновили судебное следствие по его уголовному делу о растрате 17 млн руб. из кассы клуба. Как писал «Ъ», спортивного менеджера обвинили в должностном преступлении вместе с исполнительным директором Сергеем Малютиным и заместителем по финансам Натальей Ереминой. По фабуле дела, в 2018–2019 годах управленцы потратили часть бюджета команды на свое проживание в гостинице, аренду машин, покупки, турпоездки и рестораны, снимая деньги с банковских карт, оформленных на сотрудников агентской компании «Айти Технологии СПБ».

Кроме того, Наталья Еремина, согласно приговору, принесла 10 млн руб. наличными из кассы клуба в гостиничный номер Сергея Малютина, где фигуранты поделили сумму между собой под видом зарплаты и премий. Сначала следствие вышло на Сергея Малютина, который пошел на сделку с прокуратурой, дал подробные показания на сообщников и добровольно возместил около миллиона рублей ущерба. Его и Наталью Еремину, частично признавшую вину и вернувшую часть денег, в 2021 году осудили на условные сроки.

Ян Голубовский вину в растрате не признал и в суде доказывал, что он самостоятельно оплачивал гостиницу, не пользовался банковской картой, а из клубной выручки ему законно платили премии. Спортивный менеджер рассказывал, что подчиненный Сергей Малютин его оговорил, перекладывая вину, так как именно он занимался всей финансово-хозяйственной деятельностью клуба, а гендиректор занимался лишь хоккеем.

Два года назад гособвинение просило осудить Яна Голубовского на восемь лет лишения свободы со штрафом 400 тыс. руб., а защита просила оправдать бывшего хоккеиста, игравшего ранее в НХЛ, в связи с отсутствием состава преступления.

Защитники посчитали недопустимой оценку ущерба по итогам экспертизы книги расходов клуба, отмечая, что она была заполнена формально и заверена факсимильными подписями, а также не содержала сведений о движении средств и подписей фигурантов.

Впрочем, судебного приговора Ян Голубовский не дождался: после прений в июне 2021 года он сбежал из России. Согласно оглашенным справкам ФСБ, обвиняемый добрался до Минска и вылетел оттуда в Израиль. В Нижнем Новгороде его заочно арестовали и объявили в розыск, а уголовное дело было приостановлено и затем выделено в отдельное производство.

Возобновив разбирательство, судья Ольга Калягина планировала допросить представителя потерпевшего «Торпедо». Однако адвокат Яна Голубовского по назначению Александр Щепалов по объективным причинам не смог участвовать в заседании и попросил его отложить.

По телефону адвокат Щепалов пояснил «Ъ», что соглашения с Яном Голубовским о его судебной защите у него нет, как и связи с ним. Бывшие адвокаты спортивного директора также рассказали, что не могут связаться с бывшим клиентом, поэтому они отказались от участия в процессе без его согласия.

По некоторым данным, в последний раз Ян Голубовский был в Париже, затем его след юристы потеряли.

Представители ХК «Торпедо» заверили «Ъ», что их позиция и показания остались прежними. Ранее представители клуба сообщали суду, что фигуранты вынесли из бухгалтерии коробку с выручкой от продажи билетов на матчи и принесли ее в гостиничный номер Сергея Малютина. Тот держал в гостинице бультерьера и якобы объяснял им, что под охраной собаки наличность будет в большей сохранности, чем в кассе клуба с хлипким замком. При этом расходовать средства «Торпедо» управленцы были обязаны только на нужды команды, пояснила потерпевшая сторона.

Кроме 10 млн руб. наличности в коробке обвиняемые потратили еще 5,7 млн руб. с корпоративных карт агента на рестораны, путешествия и аренду автомобилей, а Яну Голубовскому также вменили заключение фиктивных договоров аренды банкетных залов и номеров гостиницы «Ока» на 1,3 млн руб.

По приговору нанесенный клубу ущерб солидарно был взыскан с Натальи Ереминой и Сергея Малютина. Вероятно, клуб также планирует получить заочное решение о компенсации ущерба с отсутствующего Яна Голубовского, однако это станет возможным только в случае вынесения обвинительного приговора.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород