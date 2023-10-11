В Петербурге завершили ремонт Петроградской набережной

В Санкт-Петербурге менее чем за два месяца завершили ремонт Петроградской набережной. Работы проходили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили 11 октября в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

На участке протяженностью 1,5 км заменили асфальт проезжей части, установили бортовой камень тротуаров и люки ливневой канализации, а также нанесли разметку.

Также был завершен ремонт проезжей части набережной Черной речки — от Выборгской набережной до Торжковой улицы. Сейчас дорожники ремонтируют покрытие тротуаров, после чего займутся благоустройством участка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленинградской области завершился с опережением графика ремонт участка Приморского шоссе протяженностью 15 км от Приморска до Глебычево.

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