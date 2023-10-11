Российский художник Петр Павленский приговорен во Франции к шести месяцам тюрьмы

Сегодня, 11 октября, Парижский суд вынес приговор российскому художнику-иммигранту Петру Павленскому. Он обвинялся в том, что предал гласности чужую персональную видеозапись. Достоянием гласности стала информация о том, что кандидат в мэры Парижа, бывший член кабинета министров Бенжамен Гриво, хваставшийся своей приверженностью семейным ценностям, занимался сексом на расстоянии с нынешней подругой художника, француженкой Александрой де Таддео. В результате скандала бывший министр не только лишился шансов на выборах, но и погубил свою карьеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Павленский

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Петр Павленский

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

К суду Петр Павленский отнесся без особого уважения, на час опоздав на заседание. Публикацию записи он назвал своим художественным проектом, направленным на обличение «лицемерия» политиков, после чего предпочел хранить молчание в продолжение дебатов и вынесения приговора.

Обвинение просило для Петра Павленского шесть месяцев тюрьмы. Таким и было решение судей, но заключение художник, правда, будет отбывать не в камере (такая мера не применяется при наказаниях до одного года), а с электронным браслетом. Он также лишен гражданских и семейных прав на три года. Его подруга и сообщница Александра де Таддео также признана виновной и приговорена к шести месяцам тюремного заключения условно. Партнерам назначена выплата компенсации Бенжамену Гриво в размере €150 тыс. и оплата судебных издержек в €5 тыс. Художник пока что не собирается обжаловать решение Парижского суда.

Петр Павленский, являющийся беженцем во Франции, уже получил здесь известность поджогом отделения Банка Франции 16 октября 2017 года, за который он был приговорен к трем годам лишения свободы (два условно, один реально, отбытый в предварительном заключении).

Алексей Тарханов, Париж