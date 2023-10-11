Свердловчане стали реже идти на снижение зарплатных ожиданий ради работы

Всего 33% жителей Свердловской области готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. Год назад на это были согласны 43% опрошенных уральцев, следует из исследования hh.ru.

Чаще всего снизить свои требования к зарплате согласны IT-специалисты (52%), представители творческих профессий (40%) и сотрудники сферы безопасности (39%).

При этом 46% опрошенных свердловчан заявили, что не пойдут на снижение своих ожиданий по зарплате ради работы. Год назад их было на 12% меньше. Сейчас об этом чаще других заявляли представители сфер «закупки» (59%), «управление персоналом, тренинги» (57%) и «стратегия, инвестиции, консалтинг» (56%).

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