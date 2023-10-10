Банкир не увидел доказательств

Как стало известно «Ъ-Юг», бывший руководитель ростовского филиала Россельхозбанка Игорь Пятигорец обратился в областной суд с апелляционной жалобой на приговор Усть-Донецкого райсуда, признавшего его виновным в мошенничестве. В феврале экс-банкир был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы за соучастие в хищении у банка 171 млн руб. посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов. В жалобе экс-банкир продолжает настаивать на своей невиновности, указывая на отсутствие доказательств его действий, направленных на выдачу сомнительных кредитов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Пятигорец не принимал участия работе кредитного комитета

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Игорь Пятигорец не принимал участия работе кредитного комитета

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В Ростовский областной суд поступила апелляционная жалоба бывшего руководителя ростовского филиала АО «Россельхозбанк» Игоря Пятигорца на приговор по уголовному делу о хищении из банка 171 млн руб. В жалобе осужденный банкир просит суд отменить обвинительный приговор и признать его невиновным.

Игорь Пятигорец возглавлял ростовский филиал Россельхозбанка в 2011-2017 годах. Его судили по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст 159 УК РФ). По версии обвинения, Игорь Пятигорец участвовал в хищении средств Росельхозбанка посредством предоставления заведомо невозвратных кредитов. Вместе с экс-руководителем филиала банка обвиняемыми по делу также проходили его бывшая подчиненная (начальник отдела анализа и оценки кредитных проектов малого бизнеса) Анна Гетто и предприниматель Вадим Жуков. В феврале Усть-Донецкий районный суд назначил Игорю Пятигорцу наказание в виде лишения свободы на срок восемь с половиной лет, его предполагаемые сообщники получили семь лет и восемь месяцев и шесть лет заключения соответственно. Анна Гетто и Вадим Жуков также обратились с апелляционными жалобами в Ростовский облсуд в требованием отменить обвинительный приговор.

Как сообщила «Ъ-Юг» адвокат Светлана Подгорная, представляющая интересы Игоря Пятигорца, в своей жалобе экс-банкир просит суд обратить внимание на отсутствие доказательств его влияния на решения о выдаче кредитов, из-за которых было возбуждено уголовное дело.

Адвокат пояснила, что решения об одобрении заявок на займы принимались коллегиально членами кредитного комитета, в работе которого Игорь Пятигорец не участвовал. При этом, по ее словам, в Усть-Донецком райсуде члены комитета утверждали, что руководитель филиала банка не оказывал на них давления и не принуждал. «Игорь Пятигорец не совершал действий, которые бы способствовали предоставлению преференций сомнительным заемщикам»,— резюмировала Светлана Подгорная.

По данным следствия, фигурирующие в уголовном деле три кредита были выданы в 2015 году сельскохозяйственным предприятиям «Единство» и «Сатурн», которые впоследствии своих обязательств по возврату денег не исполнили. Обвинение считает, что займы были заведомо безвозвратные. Схему выявили в 2017 году. Сначала Игоря Пятигорца привлекли как свидетеля, а спустя два года после его ухода из Россельхозбанка ему предъявили обвинение в участии в хищении.

В ходе следствия и на процессе в Усть-Донецком райсуде Игорь Пятигорец свою вину не признал.

Доказательства обвинения в адрес экс-руководителя филиала банка основываются, в частности, на показаниях руководителей фирм «Единство» и «Сатурн», которых признали соучастниками хищений.

Оба предпринимателя пошли на сделку со следствием и заключили досудебное соглашение.

В 2020 году директор «Сатурна» Сергей Клименко был признан виновным в мошенничестве и легализации полученных незаконным путем денег. По данным следствия, Клименко в сговоре с Игорем Пятигорцем, Вадимом Жуковым, имея умысел на хищение средств Россельхозбанка, сфальсифицировал документы для кредита. Целью займа в размере 45 млн руб. было заявлено приобретение у фирмы «Ореол», принадлежащей Вадиму Жукову, оборудования по переработке сельхозпродукции. «Сатурн» получил кредит, однако никакой техники закуплено не было, а кредит остался непогашенным. В связи с оказанием содействия следствию Сергея Клименко судили в особом порядке, сначала он получил три года колонии общего режима, впоследствии апелляционная инстанция Ростовского облсуда заменила срок на условный.

Директор фирмы «Единство» Яков Севостьянов также был осужден в 2020 году, его приговорили к четырем годам лишения свободы.

В связи с выявленными в Россельхозбанке хищениями Игорь Пятигорец был задержан в апреле 2019 года. С тех пор и по настоящее время он находится в СИЗО. Ранее экс-банкир пять раз избирался депутатом Законодательного Собрания Ростовской области.

Вадим Водолазов