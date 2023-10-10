Банкир не увидел доказательств
Осужденный за мошенничество Игорь Пятигорец добивается отмены приговора
Как стало известно «Ъ-Юг», бывший руководитель ростовского филиала Россельхозбанка Игорь Пятигорец обратился в областной суд с апелляционной жалобой на приговор Усть-Донецкого райсуда, признавшего его виновным в мошенничестве. В феврале экс-банкир был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы за соучастие в хищении у банка 171 млн руб. посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов. В жалобе экс-банкир продолжает настаивать на своей невиновности, указывая на отсутствие доказательств его действий, направленных на выдачу сомнительных кредитов.
Игорь Пятигорец не принимал участия работе кредитного комитета
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
В Ростовский областной суд поступила апелляционная жалоба бывшего руководителя ростовского филиала АО «Россельхозбанк» Игоря Пятигорца на приговор по уголовному делу о хищении из банка 171 млн руб. В жалобе осужденный банкир просит суд отменить обвинительный приговор и признать его невиновным.
Игорь Пятигорец возглавлял ростовский филиал Россельхозбанка в 2011-2017 годах. Его судили по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст 159 УК РФ). По версии обвинения, Игорь Пятигорец участвовал в хищении средств Росельхозбанка посредством предоставления заведомо невозвратных кредитов. Вместе с экс-руководителем филиала банка обвиняемыми по делу также проходили его бывшая подчиненная (начальник отдела анализа и оценки кредитных проектов малого бизнеса) Анна Гетто и предприниматель Вадим Жуков. В феврале Усть-Донецкий районный суд назначил Игорю Пятигорцу наказание в виде лишения свободы на срок восемь с половиной лет, его предполагаемые сообщники получили семь лет и восемь месяцев и шесть лет заключения соответственно. Анна Гетто и Вадим Жуков также обратились с апелляционными жалобами в Ростовский облсуд в требованием отменить обвинительный приговор.
Как сообщила «Ъ-Юг» адвокат Светлана Подгорная, представляющая интересы Игоря Пятигорца, в своей жалобе экс-банкир просит суд обратить внимание на отсутствие доказательств его влияния на решения о выдаче кредитов, из-за которых было возбуждено уголовное дело.
Адвокат пояснила, что решения об одобрении заявок на займы принимались коллегиально членами кредитного комитета, в работе которого Игорь Пятигорец не участвовал. При этом, по ее словам, в Усть-Донецком райсуде члены комитета утверждали, что руководитель филиала банка не оказывал на них давления и не принуждал. «Игорь Пятигорец не совершал действий, которые бы способствовали предоставлению преференций сомнительным заемщикам»,— резюмировала Светлана Подгорная.
По данным следствия, фигурирующие в уголовном деле три кредита были выданы в 2015 году сельскохозяйственным предприятиям «Единство» и «Сатурн», которые впоследствии своих обязательств по возврату денег не исполнили. Обвинение считает, что займы были заведомо безвозвратные. Схему выявили в 2017 году. Сначала Игоря Пятигорца привлекли как свидетеля, а спустя два года после его ухода из Россельхозбанка ему предъявили обвинение в участии в хищении.
В ходе следствия и на процессе в Усть-Донецком райсуде Игорь Пятигорец свою вину не признал.
Доказательства обвинения в адрес экс-руководителя филиала банка основываются, в частности, на показаниях руководителей фирм «Единство» и «Сатурн», которых признали соучастниками хищений.
Оба предпринимателя пошли на сделку со следствием и заключили досудебное соглашение.
В 2020 году директор «Сатурна» Сергей Клименко был признан виновным в мошенничестве и легализации полученных незаконным путем денег. По данным следствия, Клименко в сговоре с Игорем Пятигорцем, Вадимом Жуковым, имея умысел на хищение средств Россельхозбанка, сфальсифицировал документы для кредита. Целью займа в размере 45 млн руб. было заявлено приобретение у фирмы «Ореол», принадлежащей Вадиму Жукову, оборудования по переработке сельхозпродукции. «Сатурн» получил кредит, однако никакой техники закуплено не было, а кредит остался непогашенным. В связи с оказанием содействия следствию Сергея Клименко судили в особом порядке, сначала он получил три года колонии общего режима, впоследствии апелляционная инстанция Ростовского облсуда заменила срок на условный.
Директор фирмы «Единство» Яков Севостьянов также был осужден в 2020 году, его приговорили к четырем годам лишения свободы.
В связи с выявленными в Россельхозбанке хищениями Игорь Пятигорец был задержан в апреле 2019 года. С тех пор и по настоящее время он находится в СИЗО. Ранее экс-банкир пять раз избирался депутатом Законодательного Собрания Ростовской области.