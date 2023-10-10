Армия Израиля сообщила, что проводит широкомасштабный удар по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале крупномасштабного удара по объектам «Хамаса» на территории сектора Газа. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛа.

«В настоящее время ЦАХАЛ проводит широкомасштабный удар по объектам террористической организации "Хамас" в секторе Газа. Подробности последуют»,— сказано в сообщении.

Пресс-служба ЦАХАЛа также сообщила, что израильские истребители некоторое время назад нанесли удары по объектам «Хамаса» в Газе, включая военный комплекс, склад оружия и оперативный ситуационный центр.

Ранее один из лидеров «Хамаса» Исмаил Хания отказался вести переговоры о заложниках до окончания боевых действий. 8 сентября представитель военного крыла палестинского движения Абу Обейда заявил, что группировка будет казнить по одному заложнику за каждый «удар без предупреждения» или взорванный Израилем дом в секторе Газа. В «Хамасе» также сообщили, что в заложниках у них находится не менее 130 человек, среди которых есть люди с двойным гражданством.

Накануне глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. По словам министра, туда прекратятся поставки продовольствия и энергии. Сегодня, 10 октября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала открыть гуманитарный коридор в Газу.

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке начался утром 7 октября, когда палестинские боевики выпустили несколько сотен ракет на Израиль. Позднее боевики «Хамас» пересекли границу и взяли заложников. В ответ на это Израиль начал контртеррористическую операцию. Позднее стороны объявили о начале войны.

Подробнее об эскалации конфликта — в материале «Палестинский вопрос дошел до точки».

Петр Бузлаев