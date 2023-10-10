«Дамате» получила разрешение на экспорт мяса утки в Китай

Комплекс по производству утки «Дамате» в Ростовской области (ООО «Новые утиные фермы») получил право экспорта мяса и субпродуктов утки в Китай. Разрешение было выдано главным таможенным управлением КНР. Об этом сообщила пресс-служба компании. По ее информации, перед выдачей разрешения китайские специалисты проинспектировали производственные объекты комплекса по производству утки, изучили технологические процессы и работу предприятия, проверили соответствие документации всем требованиям КНР.

Таким образом, «Дамате» первой в России начинает поставки продукции из утки в Китай. Как уточнили в компании, уже определен ассортимент и начинается этап переговоров с китайскими партнерами. В сообщении пресс-службы пока не приводятся планируемые объемы поставок.

«Дамате» начала экспорт мяса утки с ростовского предприятия в 2021 году. Первая партия была отгружена в Объединенные Арабские Эмираты. Сегодня компания поставляет мясо утки в страны ближнего зарубежья, страны Африки, в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию.

Сергей Иванов