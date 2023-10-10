«РусГидро» подтвердило готовность участвовать в строительстве Крапивинской ГЭС

Энергохолдинг ПАО «РусГидро» (MOEX: HYDR) сохраняет интерес к проекту строительства Крапивинской ГЭС в Кемеровской области, сообщил первый заместитель гендиректора компании Роман Бердников. По его словам, сейчас «РусГидро» обсуждает источники финансирования проекта. 5 октября президент Владимир Путин поручил правительству до 25 декабря рассмотреть вопрос завершения строительства Крапивинской ГЭС.

«Мы еще в 2020 году провели исследование, изучили эту плотину, она нормальная, дно рабочее. Бетон хорошего качества. Можно 345 МВт где-то достроить блок. Эта тема никуда не ушла. Обсуждаем источники финансирования. Мы готовы участвовать, интерес есть»,— рассказал господин Бердников «РИА Новости».

«РусГидро» — крупнейшая электроэнергетическая компания России, объединяющая государственные энергоактивы в Сибири и на Дальнем Востоке совокупной мощностью 38 ГВт.

Ранее Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Кемеровской области до 25 декабря рассмотреть вопрос завершения строительства Крапивинской ГЭС с учетом экономической целесообразности. Он также поручил изучить возможность бюджетного финансирования строительства плотины и водохранилища и финансирования строительства иных объектов ГЭС за счет внебюджетных источников.

Строительство Крапивинского гидроузла со станцией мощностью 300 МВт на реке Томь началось в 1976 году. За счет Крапивинской ГЭС планировалось ликвидировать дефицит питьевой воды в крупных городах, расположенных ниже по течению. Стройку приостановили в 1989 году из-за экологических протестов и нехватки финансирования. В 2020 году власти Кузбасса и «РусГидро» сообщили о планах возобновить реализацию проекта. Предполагалось, что мощность станции составит 345 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии превысит 2 млрд кВт•ч.