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Коммерсантъ FM
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Honor представила бюджетный смартфон Play 50 Plus

Компания Honor представила бюджетный смартфон Play 50 Plus, который заменит прошлогоднюю модель Honor Play 40 Plus.

Устройство с 6,8-дюймовым дисплеем разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц оснащено чипом Dimensity 6020, который сочетается с 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Предусмотрена фронтальная камера 8 Мп и основной объектив 50 Мп, дополненный датчиком глубины 2 Мп.

Новинка получила аккумулятор 6 тыс. мА•ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 35 Вт, имеет аудиоразъем 3,5 мм и порт USB-C. Заявлена поддержка сотовых сетей стандарта 5G. На рынок Honor Play 50 Plus выйдет с фирменной операционной системой MagicOS 7.2 на базе Android 13. Продажи устройства, доступного в черном, серебристом, фиолетовом и зеленом цветах, в Китае уже начались, а сроки выхода международной версии не названы.

Максим Вершинин

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