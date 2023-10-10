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Коммерсантъ FM
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Генпрокуратура добивается изъятия земли у экс-судьи из Самары

Октябрьский районный суд Самары рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ об изъятии участка площадью 3,7 га у ООО «Хорс». Об этом сообщает в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Александр Ефанов в 2016 году

Александр Ефанов в 2016 году

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Александр Ефанов в 2016 году

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Организация аффилирована с экс-председателем Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александром Ефановым. Депутат Госдумы анонсировал разбирательство по аналогичному иску об изъятии 40 га на острове Поджабном, включая личное поместье бывшего судьи. В настоящее время данный участок арестован. Ранее по данному факту были возбуждены уголовные дела.

В мае Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ решила досрочно прекратить судейские полномочия председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Также его лишили первого квалификационного класса. Основанием для этого стали сведения, поступившие в контрольный орган от депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. В частности, проверка касалась выкупа Александром Ефановым части земли на острове Поджабном, обстоятельств аренды автомобиля Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб., а также покупки дорогостоящего Lexus и часов Breguet.

Соучредителем ООО «Хорс» был сын экс-судьи Иван Ефанов, продолжающий в настоящее время возглавлять департамент цифровизации региона.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Волга» «''Эра'' преступных действий».

Андрей Сазонов, Самара

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