«Эра» преступных действий

В Самаре суд арестовал земельный участок на острове Поджабный, принадлежащий бывшему председателю Шестого кассационного суда Александру Ефанову. Имущество арестовано в рамках уголовного дела о мошенничестве при приватизации земли площадью 40 га ООО «Эра», совладельцем которого в прошлом был сын экс-председателя суда Иван Ефанов. В постановлении суда указано, что, по данным следствия, участок земли является объектом преступного посягательства и получен в результате преступных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ефанов не сможет распоряжаться участком земли на острове Поджабный в период предварительного следствия

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Александр Ефанов не сможет распоряжаться участком земли на острове Поджабный в период предварительного следствия

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Самары по ходатайству следователя арестовал на время предварительного следствия земельный участок на острове Поджабный, находящийся в собственности бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн, который был инициатором проверок в отношении председателя кассационного суда. По данным парламентария, арестованы и другие участки (всего 40 га), которые имеют отношение к семье Александра Ефанова. Арест наложен в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при приватизации земли ООО «Эра», одним из собственников которого в прошлом был Иван Ефанов. В постановлении суда сказано, что, по данным следствия, земля является объектом преступного посягательства и получен в результате преступных ­действий.

Уголовное дело было возбуждено ГСУ ГУ МВД Самарской области в августе этого года. В собственности «Эры» земля оказалась около 10 лет назад. В 2011 году Арбитражный суд Самарской области по иску «Эры» признал незаконным бездействие областного минимущества, выразившееся в неоформлении документов по предоставлению в собственность земельного участка площадью 40 га (относится к категории „земли населенных пунктов“) на острове Поджабный. Как следует из материалов дела, на участке находилась база отдыха, оформленная в собственность «Эры». Суд обязал министерство имущества устранить допущенные нарушения прав ООО «Эра» и направить компании договор купли-продажи земельного участка. В ноябре того же года апелляционный суд оставил решение без изменений. Договор купли-продажи был подписан только в марте 2014 года. Выкупная цена составила 46 млн руб. (11,6 тыс./сотка). Затем министерство долгое время не подписывало акт приема-передачи недвижимости. В рамках нового судебного спора, начавшегося в 2014 году, компания потребовала обязать чиновников немедленно завершить сделку. В июне 2014 года суд первой инстанции распорядился произвести государственную регистрацию перехода права собственности на землю. Позже, по данным Александра Хинштейна, участок площадью 0,5 га на острове «Эра» продала Александру Ефанову за 860 тыс. руб. (17,2 тыс./сотка). По сведениям сайтов объявлений о продаже недвижимости, сейчас стоимость сотки на острове Поджабный доходит до 1,5 млн руб.

В апреле 2023 года для проверки действий Александра Ефанова при покупке имущества в Самару прибыла комиссия Высшей квалификационной коллегии судей. В том же месяце стало известно, что ВККС приняла решение об отставке главы Шестого кассационного суда. Александр Ефанов также лишился первого квалификационного класса. Верховный суд РФ отказал Александру Ефанову в удовлетворении жалобы на лишение его должности.

В текущем году полиция также возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ООО «Хорс», аффилированного Александру Ефанову. По версии следствия, в 2018 году компания на основании недостоверных сведений заключила с департаментом управления имуществом Самары договоры купли-продажи трех земельных участков общей площадью почти 3,8 га в границах 1-й и 2-й просек в Октябрьском районе облцентра. Сумма сделки составила 14 млн руб. (50% кадастровой стоимости). При этом рыночная цена участка превышает 1 млрд руб. Компании, как и в случае с ООО «Эра», принадлежала расположенная там база отдыха.

Евгений Чернов