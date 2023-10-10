В Свердловской области от коронавируса за неделю скончались два человека

За прошедшую неделю в Свердловской области от коронавируса скончались два человека. Информация об этом размещена на сайте стопкоронавирус.рф. Заразились COVID-19 за неделю 439 свердловчан, а вылечились — 368.

Свердловская область занимает пятое место среди всех регионов России по уровню заболеваемости коронавирусом. Первые места заняли Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Нижегородская область.

С весны 2020 года COVID-19 выявили у почти у 594 тыс. жителей Среднего Урала. Из них 581 тыс. пациентов выздоровела, 10,9 тыс. — скончались.

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