Суд запретил разыскивать мэра приморского города, обвиняемого в мошенничестве и уехавшего на СВО

Приморский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционное представление прокуратуры на решение суда первой инстанции, обязавшее следствие отменить постановление о розыске мэра Большого Камня Рустяма Абушаева. Чиновник, обвиняемый в мошенничестве с земельными участками (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ), скрылся от следствия, уехав добровольцем в зону специальной военной операции.

«Судебной коллегией по уголовным делам Приморского краевого суда постановление Фрунзенского районного суда Владивостока от 11 августа оставлено без изменения, апелляционное представление прокурора — без удовлетворения»,— сообщила сегодня «Ъ» пресс-секретарь крайсуда Елена Оленева. Надзорное ведомство пыталось оспорить решение суда первой инстанции, признавшего незаконным объявление в федеральный розыск мэра Большого Камня Рустяма Абушаева. В прокуратуре Приморья судебное решение комментировать не стали.

Чиновник был объявлен в розыск марте. Вменяемые Рустяму Абушаеву преступления относятся еще к тому периоду времени, когда он возглавлял другой муниципалитет Приморского края — Надеждинский район. По версии следствия, бывший глава района причастен к незаконным операциям с землей муниципалитета. Так, в период с июня 2019-го по июль 2020 года в фиктивную собственность инвалида и ветерана труда было предоставлено два земельных участка на территории полуострова Де-Фриз и поселка Ключевой площадью более 3 га. Рыночная стоимость участков оценивается в 54 млн руб. Затем эта земля была переоформлена на третьих лиц, разделена на 22 мелких участка, которыми фигуранты уголовного дела «распорядились по своему усмотрению».

Согласно другому эпизоду обвинения, Рустям Абушаев «вопреки запрету, установленному законом, через доверенных лиц участвовал в управлении деятельностью коммерческой организации, осуществляющей деятельность по предоставлению в аренду торговых площадей».

В марте того же года Фрунзенский райсуд заочно арестовал чиновника, но в апреле Приморский крайсуд это решение отменил из-за процессуальных нарушений. А в мае тот же Фрунзенский райсуд уже отказал следствию в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу мэра Большого Камня. «Суду стороной защиты в опровержение доводов следователя о наличии основания для объявления международного розыска представлены фактические данные о пребывании обвиняемого на территории РФ и участии в проведении специальной военной операции»,— говорилось в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края.

Накануне следственное управление СКР по Приморью сообщило о завершении расследования в отношении бывших чиновников администрации Надеждинского района, обвиняемых в махинациях с землей, и добавило, что «производство следственных действий в отношении еще одного фигуранта приостановлено». По данным «Ъ», речь идет о Рустяме Абушаеве.

17 апреля Рустям Абушаев выложил в своем Telegram-канале видеоролик, в котором утверждает, что он в качестве добровольца находится в зоне проведения специальной военной операции. О его уголовном преследовании мэр Большого Камня ничего не сказал.

Алексей Чернышев, Владивосток