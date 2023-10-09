«Русал» сократил экспорт алюминия в январе—сентябре на 4,8%

Предприятия компании «Русал» (MOEX: RUAL) в период с января по сентябрь 2023 года снизили экспорт алюминия до 2,29 млн тонн, или на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующая статистика представлена в материалах РЖД, которые приводит «Интерфакс».

Суммарный объем перевозок алюминия заводов «Русала», включая отгрузку по России, за первые девять месяцев текущего когда практически не изменился и составил 2,724 млн тонн. Перевозки алюминия внутри России увеличились до 437 тыс. тонн (+30%). Импорт глинозема предприятиями компании за январь—сентябрь вырос на 2% год к году, до 3,82 млн тонн.

Объединенная компания «Русал» — российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. По итогам 2022 года произвела 3,835 млн тонн алюминия. За прошедший год на «Русал» пришлось 5,6% мирового производства алюминия. Скорректированная чистая прибыль «Русала» за первое полугодие 2023 года сократилась на 54,3% и составила $315 млн.