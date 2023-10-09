Мэра Тюмени Руслана Кухарука переизбрали на новый срок

Депутаты Тюменской городской думы переизбрали действующего градоначальника Руслана Кухарука на новый срок, его кандидатуру поддержали все 36 депутатов, присутствовавших на заседании. Второй кандидат, замначальника главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев, не получил ни одного голоса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Руслан Кухарук

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Руслан Кухарук с 2011 года работал директором департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени, в 2016 году занял пост замглавы администрации. В мае 2018-го возглавил город в статусе и. о. после назначения тогдашнего мэра Александра Моора врио губернатора области. В октябре 2018 года впервые избран главой Тюмени.

Среди крупных проектов, которые будут реализованы в ближайшее время, господин Кухарук назвал благоустройство лесопарка в районе Комарово, расширение экопарка «Затюменский» и создание парка имени Константина Лагунова. Руслан Кухарук также заявил о планах строительства современной транспортной инфраструктуры в Тюмени: «В ближайшее время необходимо приступить к созданию новых транспортных узлов, таких как мост через Транссибирскую магистраль в створе улицы Аккумуляторной и путепровода через реку Туру, которая соединит заречную часть города с жилым районом».

На том же заседании депутаты гордумы избрали своего председателя. Спикером стала экс-глава Тюменского района, депутат от «Единой России» Светлана Иванова. В 2005–2012 годах она работала начальником управления и директором по спорту и молодежной политике Тюмени, с 2012-го занимала пост заместителя главы администрации Тюменского района, в 2015-м возглавила район.

Госпожа Иванова заверила депутатов, что ей «проблемные вопросы Тюмени хорошо известны». «Во-первых, я семь лет отработала в администрации города Тюмени тогда еще в команде Владимира Якушева, затем в команде Александра Моора. Во-вторых, потому что развитие города и окружающего его Тюменского района происходит параллельно»,— пояснила она. Спикер призвала четыре партии в думе к консолидации и объединению вокруг президента России Владимира Путина, напомнив, что от работы депутатов будет зависеть выбор, который сделают жители Тюмени в марте 2024 года. «Чтобы этот выбор был осознанный, ведущий к развитию и процветанию, мы с вами должны очень много потрудиться»,— настроила она депутатов.

Как «Единая Россия» определилась с мэром и спикером гордумы — в материале «Ъ-Урал» «Тюмени подобрали кадры».

Василий Алексеев, Екатеринбург