Тюмени подобрали кадры

На городской конференции «Единой России» партийцы поддержали кандидатуру действующего мэра Руслана Кухарука для избрания на должность главы Тюмени. На посту председателя городской думы единороссы видят экс-главу Тюменского района Светлану Иванову. Избрать обоих руководителей города планируется на ближайшем заседании городской думы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава города Тюмень Руслан Кухарук в здании СФ России.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Глава города Тюмень Руслан Кухарук в здании СФ России.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Во вторник, 26 сентября, в Тюмени прошла городская конференция «Единой России», участники которой единогласно поддержали кандидатуру действующего мэра, секретаря местного отделения партии Руслана Кухарука, для повторного избрания на должность главы города.

На пост главы Тюмени претендуют всего два кандидата — Руслан Кухарук и заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

Итоги конкурса на замещение должности мэра будут подведены на ближайшем заседании городской думы, новый состав которой был избран 10 сентября. На выборах кандидаты «Единой России» взяли 28 из 36 мандатов, получив абсолютное большинство. ЛДПР получила четыре места, КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — по два.

Депутатам также предстоит избрать председателя гордумы восьмого созыва. Руслан Кухарук на партконференции предложил на вакантное место экс-главу Тюменского района Светлану Иванову, а депутат гордумы Николай Моисеев — Андрея Голоуса. По итогам тайного голосования большинство партийцев поддержали кандидатуру Светланы Ивановой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Артюхов, секретарь Тюменского регионального отделения партии, Светлана Иванова, председатель Тюменской городской думы и Руслан Кухарук, мэр Тюмени.

Фото: Сайт tyumen.er.ru Андрей Артюхов, секретарь Тюменского регионального отделения партии, Светлана Иванова, председатель Тюменской городской думы и Руслан Кухарук, мэр Тюмени.

Фото: Сайт tyumen.er.ru

Светлана Иванова в 2005–2012 годах работала начальником управления по спорту и молодежной политике Тюмени и директором департамента по спорту и молодежной политике города. С 2012 года она занимала пост заместителя главы администрации Тюменского района, с 2015 года возглавляла администрацию района. В сентябре госпожа Иванова подала заявление об отставке после избрания депутатом гордумы Тюмени по партийному списку «Единой России».

«Светлана Иванова наиболее опытный администратор из нынешнего состава думы, за спиной у которой опыт управления большим Тюменским районом. По ключевым показателям эффективности он занимает верхние строчки таблиц регионального правительства»,— отметил политолог Александр Безделов.

Политтехнолог Лариса Рычкова напомнила, что Светлана Иванова «придет работать в чужой устоявшийся коллектив». «Она может всех переломать, она умеет это делать. Но тогда у нее будет незавидная судьба Евгения Заболотного (предыдущий спикер.— «Ъ-Урал»), который хотел все переделать, но погряз в скандалах и насмешках со стороны коллег»,— считает она.

Василий Алексеев