«Автомобиль стал уже и ниже»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об обновлениях машины, в частности, о фарах, кузове и интерьере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Skoda Фото: Пресс-служба Skoda

На днях в Берлине состоялась мировая премьера Skoda Kodiaq — второго поколения чешского кроссовера. Как утверждается в пресс-релизе, на красочном мероприятии присутствовали «три сотни журналистов со всего мира». Но мы то знаем, что не совсем со всего.

Некогда сверхпопулярный у нас кроссовер, который даже с 2018 года собирали в Нижнем Новгороде, теперь если и попадет к нам, то путем параллельного импорта и без заводских гарантий. Впрочем, автомобиль от этого не перестал быть интересным. Пусть и не с прикладной, а отстраненно-познавательной точки зрения.

Прежде всего обратим внимание на фары. Головная оптика всегда была такой шкодовской фишкой, привлекающей внимание. Вспомним Yeti первого поколения, где маленькая круглая фара налезала на большую. Ни у кого такого не было. Или последующие модели марки… Как объяснял ее шеф-дизайнер Йозеф Кабан, своей граненостью головной свет Skoda напоминает традиции богемского стекла.

Но в нынешнем поколении в Млада-Болеславе решили поддаться модной тенденции и поделить фары на сегменты. Так что на мир новый Skoda Kodiaq смотрит сегодня, как какая-нибудь Hyundai Creta. Обычно все новые поколения модели прибавляют в габаритах — таковы законы рынка. Более длинный кузов и у Kodiaq, но сам автомобиль при этом стал уже и ниже. В интерьере тоже приметы времени: центральную консоль венчает огромный «айпед».

Из оригинального — под ним находятся три крутилки с маленькими экранчиками. Функционал этих органов управления можно настроить через меню мультимедиа в зависимости от того, какие опции регулирования комфорта в автомобиле для конкретного водителя самые востребованные. Моторы — бензиновые и дизельные мощностью от 150 л.с. до 205 л.с. Есть и подключаемый гибрид, способный проехать только на электротяге до 100 км. Выпуск нового Skoda Kodiaq для европейских рынков должен начаться в первые месяцы 2024 года.