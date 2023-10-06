С «Самолетом» заключили договор КРТ жилой застройки в Ленинском районе

Представители правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода подписали договор о комплексном развитии территории в Ленинском районе с ООО СЗ «Проект-С-35» (входит в группу компаний «Самолет»). 25 сентября московский застройщик, состязаясь с нижегородской компанией «Агроспецтех», выиграл торги, повысив стартовую цену более чем вдесятеро. Лот достался победителю за 190,8 млн руб. Девелопер «Самолета» получил право развивать старые кварталы (39 ветхих и аварийных домов) в границах улиц Дружбы, Снежная и Энтузиастов на площади 13,7 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Кроме строительства новых многоквартирных домов жилья инвестор за свой счет обязался построить детсад на 320 мест. Также ООО СЗ «Проект-С-35» предстоит перенести существующую поликлинику городской больницы № 47 в новый двухэтажный пристрой и разработать проектную документацию по строительству школы на 1,1 тыс. мест. Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, реализация этого проекта КРТ позволит улучшить жилищные условия для 1,2 тыс. жителей и создать за счет инвестиций застройщика социальные объекты.

Иван Сергеев