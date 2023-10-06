На благоустройство сквера на северо-западе Челябинска выделили 35 млн рублей

Администрация Курчатовского района Челябинска объявила аукцион по поиску подрядчика для благоустройства сквера по улице Молодогвардейцев. Начальная цена контракта составляет 35,5 млн руб. Заявки от участников на торги принимают до 13 октября, сообщается на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, исполнителю нужно будет обновить входную группу сквера: уложить там асфальт и тротуарную плитку с бордюрами, установить сухой фонтан и стелу. В списке работ войдут ремонт клумб, обустройство освещения и видеонаблюдения, подведение инженерных сетей.

Начать и завершить благоустройство сквера нужно будет с 1 апреля по 15 июля 2024 года.

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