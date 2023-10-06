«Акрон» увеличит в 2,5 раза производство кальциевой селитры в Великом Новгороде

«Акрон», производитель минеральных удобрений, увеличит мощность производства кальциевой селитры на заводе в Великом Новгороде в 2,5 раза — до 270 тыс. тонн, сообщили «Ъ-СПб» в компании.

Проект предусматривает увеличение мощности существующей установки, запущенной в 2022 году, до 135 тыс. тонн в год и строительство новой также мощностью 135 тыс. тонн в год. Предприятие планирует запустить новую установку к концу 2024 года.

Генеральным проектировщиком установки выступает НПЦ «Акрон инжиниринг», входящий в группу «Акрон». Объем инвестиций составит 3,5 млрд рублей.

Нитрат кальция или кальциевая селитра — удобрение, которое применяется в сельском хозяйстве. Оно выпускается в форме кристаллической соли. Используется на различных типах почв, но особенно эффективно его применение на дерново-подзолистых грунтах.

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