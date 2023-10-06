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HP представил переносной моноблок Envy Move

Компания HP представила новый компьютер-моноблок — портативную модель Envy Move, адаптированную для переноски и автономной работы. Стоимость новинки составляет от $900.

Фото: HP

Фото: HP

Новинка оснащена сенсорным 23,8-дюймовым IPS-экраном разрешением QHD (25601440 точек) с антибликовым покрытием. Компьютер в базовой версии получил процессор Intel Core i3 13-го поколения, 8 Гб оперативной памяти и SSD-диск на 256 Гб, а в качестве опции предложены чип Intel Core i5 13-го поколения, до 16 Гб оперативной памяти и SSD-накопитель до 1 Тб. Предусмотрена 5 Мп веб-камера с двумя микрофонами.

Envy Move получил батарею на 83 Вт·ч, которая обеспечивает до четырех часов работы без подключения к электросети. Встроенная ручка и карман для аксессуаров (в комплект поставки моноблока входят блок питания и фирменная беспроводная клавиатура) позволяют переносить компьютер с места на место.

Максим Вершинин

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