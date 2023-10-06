В Сызрани осудили за мошенничество руководителя образовательного учреждения

В Сызрани осудили за мошенничество руководителя негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия кадрового резерва» Татьяну Леонтьева и преподавателя Андрея Леонтьева, похитивших бюджетные средства в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

По данным силовиков, представители учреждения организовали преступную схему хищения бюджетных денег. Они изготовили и предоставили в Федеральную службу труда и занятости РФ подложные документы о прохождении обучения в рамках дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по компетенции «Предпринимательство» на более чем 400 граждан, которые реально не посещали занятия. В результате был нанесен ущерб государству в размере более 2 млн руб. Средства предназначались на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Сызранский городской суд признал Татьяну Леонтьеву виновной по ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), Андрея Леонтьева. – по ч.4 ст.159 УК РФ. Им назначили штраф в размере 1,55 млн руб. и в размере 1,5 млн руб. соответственно.