В Казани школу Алины Загитовой планируют открыть на базе Дворца спорта
Школу фигурного катания Алины Загитовой в Казани планируют создать на базе Дворца спорта. Об этом сообщает «РБК Татарстан».
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
В данный момент концепция нового учебного заведения находится в разработке. Пока конкретные сроки открытия школы неизвестны. «В министерстве спорта регулярно проводятся совещания по вопросу создания школы с представителями Алины Загитовой и представителями ведомства»,— уточнили в Минспорта Татарстана.
Отмечается, что сама госпожа Загитова будет курировать работу учебного заведения и проводить мастер-классы для учеников. Однако данных о тренерском штабе школы пока нет.