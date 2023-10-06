В Казани школу Алины Загитовой планируют открыть на базе Дворца спорта

Школу фигурного катания Алины Загитовой в Казани планируют создать на базе Дворца спорта. Об этом сообщает «РБК Татарстан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В данный момент концепция нового учебного заведения находится в разработке. Пока конкретные сроки открытия школы неизвестны. «В министерстве спорта регулярно проводятся совещания по вопросу создания школы с представителями Алины Загитовой и представителями ведомства»,— уточнили в Минспорта Татарстана.

Отмечается, что сама госпожа Загитова будет курировать работу учебного заведения и проводить мастер-классы для учеников. Однако данных о тренерском штабе школы пока нет.

"Ъ-Казань"