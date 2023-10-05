Село перестраивают под урожай

Правительство, как следует из заявлений, сделанных на ежегодной сельскохозяйственной выставке «Золотая осень», удовлетворено положением дел в АПК и переориентируется на его системную стратегическую поддержку. Как заявил на пленарной сессии премьер-министр Михаил Мишустин, новая цель — сделать сектор более «наукоемким и технологичным». Параллельно, впрочем, принят ряд мер по оперативному регулированию происходящего в отрасли. Так, в условиях снижения цен на зерно Минсельхоз, как заявил в четверг его глава Дмитрий Патрушев, готов поддержать рентабельность и дополнительным финансированием, и закупками зерна в госфонд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Традиционной аграрной выставке «Золотая осень» в четверг удалось убедить Михаила Мишустина в том, что в российском АПК корм пошел в коня

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Традиционной аграрной выставке «Золотая осень» в четверг удалось убедить Михаила Мишустина в том, что в российском АПК корм пошел в коня

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В этом году тема пленарной сессии аграрной выставки «Золотая осень» была сформулирована непривычно для этого стратегического по своей сути мероприятия: «Инвестиции в будущее: современный взгляд на аграрное образование». В предыдущие годы участникам предлагалось обсуждать более приземленные проблемы: от зависимости от импортных семян, оборудования и техники до желания повысить общую рентабельность сектора (см., например, “Ъ” от 6 октября 2022 года). Теперь же, когда отрасль демонстрирует устойчивый рост и выпуска, и экспорта, участники смогли отказаться от традиционного обсуждения локальных проблем ради системных.

После уже привычного краткого отчета об успехах АПК выступавший на пленарной сессии глава правительства Михаил Мишустин фактически сформулировал план по его дальнейшему развитию: «Этот сектор требует внедрения инновационных решений. Он должен стать более наукоемким и технологичным, чтобы оставаться таким же эффективным». Речь идет, в частности, об укреплении научной базы АПК, развитии селекции и генетики, подготовке специалистов по «умной» обработке полей, генной инженерии и робототехнике.

Новая стратегия развития отрасли предполагает сохранение программ ее системной поддержки — комплексного развития сельских территорий и т. п., ориентированных на качественное улучшение жизни на сельских территориях. С 2025 года дополнительная «инфраструктурная» поддержка будет развернута в наиболее перспективных, по оценкам властей, опорных населенных пунктах: проект постановления об этом опубликован на regulation.gov.ru. Этот механизм власти, как следует из обсуждений, считают одним из главных способов привлечения в села квалифицированных специалистов.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев развил выступление премьера, напомнив, что отрасль АПК, несмотря на внешние ограничения, демонстрирует устойчивый рост: агроэкспорт достиг с начала года $33 млрд, что выше, чем годом ранее. На этом фоне «инвестиции в себя» применительно к АПК выглядят рентабельными: министерство повысило прогноз урожая зерна в 2023 году со 130 млн тонн до 135 млн тонн, а затоваривание внутреннего рынка зерном на этом фоне и, как следствие, снижение цен на него (подробнее см. “Ъ” от 18 сентября) обсуждались в четверг как техническая проблема, для решения которой есть оперативные инструменты. Так, сектору выделят дополнительные 10 млрд руб. на поддержку зернопроизводителей, заявил господин Патрушев. Также он упомянул другой механизм поддержки этого рынка — закупочные интервенции: по его словам, до конца года власти рассчитывают докупить в госфонд до 2 млн тонн зерна.

Напомним, при резком снижении цен власти снимают «излишки» продукции с рынка, закупая их в интервенционный фонд. При этом, хотя закупок не проводилось с 2022 года, Минсельхоз за последний год несколько раз использовал упоминания о них для корректировки настроений на рынке. Впрочем, четверговое заявление министра от предыдущих отличал контекст: в условиях высокого экспорта и экспортного потенциала обещание расширить интервенции выглядело не как экстренная мера или попытка повлиять на рынок, а как рутинная корректировка рентабельности сектора, архитектурой которого власти довольны.

Кристина Боровикова