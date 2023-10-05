Депутат Госдумы подал заявление о клевете на издание «Блокнот Воронеж»

Депутат Государственной думы от Воронежской области Андрей Марков («Единая Россия») написал в Следственный комитет РФ заявление о клевете на издание «Блокнот Воронеж».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом обращения стала июльская публикация о выходцах из управления ФСБ по Воронежской области, которые после увольнения работали в органах власти региона. Автор текста называет проработавшего в ведомстве 15 лет Андрея Маркова уклонистом, отказавшимся от служебных командировок в Чечню.

Андрей Марков подтвердил «Ъ» факт подачи заявления, отметив, что оно стало следствием ранее поданного аналогичного заявления, по которому возбуждено уголовное дело, на другое распространявшее те же сведения местное издание. Комментировать следственные действия депутат не стал, чтобы не нарушать тайну следствия.

Главный редактор сети порталов «Блокнот» Дмитрий Носков предполагает, что с помощью заявления депутат хочет дистанцироваться от слухов о связи с изданием и показать лояльность губернатору Александру Гусеву. «Самый бесполезный депутат Госдумы от Воронежской области (по моему рейтингу) обратился с заявлением о клевете на самое интересное издание Воронежа (по версии института общественного мнения "Квалитас"). Пиарится за наш счет, скорее всего»,— сказал «Ъ» Дмитрий Носков.

Сергей Толмачев, Воронеж