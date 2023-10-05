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Samsung представил умную метку Galaxy SmartTag2

Компания Samsung представила Galaxy SmartTag2 — новое поколение фирменной умной метки для отслеживания вещей и домашних животных. Продажи новинки начнутся с 11 октября. Стоимость умной метки, доступной в белом и черном цветах, составит $30.

Аксессуар выполнен в формате брелока, защищенного от пыли и влаги по стандарту IP67. Усиленное металлом крепежное кольцо позволяет использовать метку в том числе для отслеживания багажа, а также в качестве именного ошейника для домашних животных.

Для Galaxy SmartTag2 заявлен новый режим Lost Mode, который позволяет пользователям вводить свои контактные данные в формате сообщения — любой, кто нашел метку, сможет считать эту информацию. Lost Mode работает с любым мобильным устройством с модулем NFC и веб-браузером. Функция Compass View позволяет владельцам смартфонов Galaxy с поддержкой UWB узнавать направление поиска и расстояние до Galaxy SmartTag2.

Новый режим энергосбережения увеличил срок работы метки до 700 дней, что более чем вдвое больше, чем у предыдущей модели Galaxy SmartTag. В обычном режиме срок службы от одной батареи увеличен в полтора раза, до 500 дней.

Максим Вершинин

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