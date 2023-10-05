Почетный гражданин раздора

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не стал лишать бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова звания почетного гражданина региона. Этого требует депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»). В мае господин Ефанов был досрочно отправлен в отставку после проверки Генпрокуратуры, инициированной парламентарием. Господин Хинштейн настаивает, что экс-судья владеет землей, которая была приватизирована мошенническим способом. По его мнению, экс-судья должен лишиться не только должности, но и «почетного гражданства». При присвоении этого звания губернатор лишь оформляет результаты общественного обсуждения, а кроме того, закон не предусматривает для этого случая «обратной» процедуры, отвечает губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Александр Хинштейн

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Александр Хинштейн

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ответ Дмитрия Азарова на депутатский запрос с требованием лишить Александра Ефанова звания почетного гражданина Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале 4 октября. В нем говорится, что процедура награждения «представляет собой сложный многоэтапный процесс, предусматривающий широкое общественное обсуждение предлагаемых кандидатур», а также независимые друг от друга вердикты региональной Общественной палаты, совета почетных граждан и ветеранов региона. По словам Дмитрия Азарова, совет по госнаградам принимает решение о награждении коллегиально — путем голосования, и только после этого оно поступает на подпись губернатору, который «фактически оформляет итоги общественного обсуждения». «Законодательство Самарской области не предусматривает возможности лишения почетного звания, присвоенного при соблюдении всех установленных процедур»,— говорит, кроме того, Дмитрий Азаров, добавляя, что в рассматриваемой ситуации «все требования законодательства соблюдены в полном объеме».

Александр Хинштейн отмечает, что иного решения от Дмитрия Азарова и «не ждал». «Слишком тесные отношения много лет связывают этих людей. Даже репутационные издержки не пугают главу региона: лишь накануне вместе с Ефановым они были замечены в губернаторской ложе на стадионе»,— написал депутат.

Ранее Александр Ефанов лишился своего поста на фоне проверки Генпрокуратуры, инициированной как раз Александром Хинштейном. Парламентарий обвиняет бывшего судью в выкупе по заниженной стоимости земельного участка на острове Поджабный, который ранее, по версии господина Хинштейна, был приватизирован мошенническим способом. В конце августа приватизация легла в основу уголовного дела о мошенничестве, возбужденного региональным главком МВД в отношении неустановленных лиц. Предметом прокурорской проверки также выступал факт аренды судьей автомобиля Toyota Sequoia, покупки автомобиля Lexus и часов Breguet.

В мае Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) констатировала наличие в действиях Александра Ефанова дисциплинарного проступка и досрочно прекратила его полномочия. «Я никакого закона не нарушил, ни гражданского законодательства, ни уголовного, ни административного»,— не согласен с вердиктом бывший председатель суда.

Любопытно, что почетного звания господин Ефанов был удостоен совсем недавно — в январе, уже после начала поверок и обвинений со стороны Александра Хинштейна. Награда была присвоена ему «за заслуги в укреплении законности, значительный вклад в повышение уровня доступности отправления правосудия, защиту прав и законных интересов граждан».

В правительстве Самарской области ситуацию не комментируют. Связаться с Александром Ефановым “Ъ” не удалось.

Старший партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Марина Жирова говорит, что лишить звания почетного гражданина можно только в том случае, если будет установлена недостоверность сведений, которые стали основанием для его присвоения. За совершение «каких-то порочащих честь и достоинство проступков или преступлений» — нельзя, резюмирует юрист. Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов добавляет, что лишение почетного звания может применяться в качестве дополнительного вида наказания в случае обвинительного приговора по уголовному делу (ст. 45 УК РФ).

В прошлом году аналогичная ситуация произошла с осужденным за растрату экс-гендиректором РКЦ «Прогресс» (входит в структуру «Роскосмоса») Александром Кирилиным. Правительство Самарской области также отказалось лишать его звания почетного гражданина из-за отсутствия соответствующего правового механизма. В других регионах подобные прецеденты были. Так, в этом году звания почетного гражданина Миасса (Челябинская область) лишился экс-директор АО «Миасский машиностроительный завод» (входит в структуру «Роскосмоса») Андрей Юрчиков, осужденный за растрату. А в 2021 году гордума Саратова лишила аналогичного звания экс-председателя Общественной палаты области Александра Ландо. Последний преступлений не совершал: хватило «несовместимых со званием почетного гражданина» высказываний в адрес прокурора области Сергея Филипенко, заместителя председателя облдумы Алексея Антонова и руководителя палаты Бориса Шинчука. Господин Ландо пытался обжаловать это решение в суде, но безуспешно.

Ани Айвазян, Самара; Андрей Прах