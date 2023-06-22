Следствие ступило на самарскую землю

Самарская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленных лиц из числа руководителей самарского ООО «Хорс», аффилированного с бывшим председателем Шестого кассационного суда в Самаре Александром Ефановым. По версии следствия, компания незаконно выкупила у городского департамента управления имуществом участок площадью 3,8 га по льготной цене и без проведения торгов, предоставив чиновникам недостоверную документацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший судья Александр Ефанов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Бывший судья Александр Ефанов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Главным следственным управлением ГУ МВД по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ООО «Хорс». По версии следствия, в 2018 году компания на основании недостоверных сведений заключила с департаментом управления имуществом Самары договоры купли-продажи трех земельных участков общей площадью почти 3,8 га в границах 1-й и 2-й просек в Октябрьском районе облцентра. Сумма сделки составила 14 млн руб. (50% кадастровой стоимости). При этом рыночная цена участка превышает 1 млрд руб. Компании принадлежала расположенная там база отдыха — именно это давало организации право выкупить землю без торгов, однако, по данным следствия, технические планы зданий и градостроительные обоснования площади земельных участков, необходимых для эксплуатации инфраструктуры базы отдыха, содержали недостоверные сведения. Сегодня Октябрьский районный суд Самары по ходатайству ГСУ ГУ МВД наложил арест на принадлежащие «Хорсу» земельные участки.

ООО «Хорс» зарегистрировано в 2009 году в Самаре. Основной вид деятельности компании — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Собственниками организации в равных долях выступают Валентина Афанасьева и Вера Казачева, теща Ивана Ефанова, сына бывшего председателя кассационного суда. Согласно данным на сайте правительства Самарской области, Иван Ефанов занимает должность руководителя департамента цифровизации Самарской области.

Генеральным директором «Хорса» является Дмитрий Полянский, брат сотрудника кассационного суда Владислава Полянского и доверенное лицо семьи Александра Ефанова. Именно Дмитрий Полянский от имени ООО «Эра», собственником которого тоже был Иван Ефанов, подписал с Александром Ефановым договор купили-продажи другой недвижимости — участка земли на острове Поджабный. Председатель суда приобрел участок площадью 0,5 га на острове за 860 тыс. руб. (17,2 тыс. руб./сотка). По сведениям сайтов объявлений о продаже недвижимости, стоимость сотки на острове Поджабном доходит до 1,5 млн руб. Росимущество обратилось в Генпрокуратуру с предложением рассмотреть вопрос о возвращении в судебном порядке земли в госсобственность.

В мае текущего года Высшая квалификационная коллегия судей после проверки информации, поступившей от депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна, решила досрочно прекратить полномочия судьи председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Кроме того, его лишили первого квалификационного класса.

Проверка касалась покупки Александром Ефановым земли на Поджабном, а также аренды Toyota Sequoia, данных о которой не было в декларации судьи, покупки дорогостоящего Lexus и часов Breguet.

Как считает депутат Александр Хинштейн, наряду с руководителями и владельцами ООО «Хорс» к ответственности должны быть привлечены и чиновники, помогавшие выводить землю. «Не менее важно вернуть теперь эти украденные земли в казну. Это лишит возможности "Хорс" переоформить земли на кого-то другого»,— отметил депутат.

Сабрина Самедова, Самара