Google представила смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro

Компания Google в рамках мероприятия Made by Google представила новое поколение фирменных смартфонов — модели Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Оба устройства получили экраны нового поколения: 6,2-дюймовый Actua Display у Pixel 8 и 6,7-дюймовый Super Actua Displey у Pixel 8 Pro с частотой обновления до 120 Гц. Устройства перешли на новый фирменный чип Google Tensor G3, который работает с отдельным чипом безопасности Titan M2 и 8 или 12 Гб оперативной и 128, 256, 512 Гб или 1 Тб встроенной памяти. Новый процессор позволил расширить возможности искусственного интеллекта ради повышения качества фотографий и видеороликов, а также новых опций по их обработке.

Pixel 8 получил новую основную камеру с 50 Мп, сверхширокоугольный объектив с 12 Мп и автофокусом, а у Pixel 8 Pro основная камера с 50 Мп дополнена сверхширокоугольным объективом с 48 Мп и автофокусом, а также телеобъективом с 48 Мп. Обе модели имеют фронтальную камеру с 10,5 Мп и автофокусом. Улучшенные алгоритмы на основе искусственного интеллекта повысили качество съемки фото и видео и ускорили их обработку. Камера Pixel 8 Pro получила расширенные настройки, а дополнительно Pro-версия оснащена отдельным датчиком, который позволяет измерять температуру окружающих объектов.

Для Pixel 8 заявлены функция Best Take, которая «собирает» максимально качественный снимок из серии кадров, новые возможности по редактированию фотографий Magic Editor, а также функция Audio Magic Eraser, которая удаляет посторонний шум на видео. Позднее Pixel 8 Pro получит опцию Video Boost, которая позволит регулировать цвет, освещение, стабилизацию и зернистость видео и использовать режим Night Sight Video на Pixel для улучшения качества съемки при слабом освещении.

Искусственный интеллект позволил улучшить качество распознавания речи, добавить функцию sammary для веб-страниц и повысить качество распознавания спам-звонков. Новый экран приема вызовов позволит выбирать контекстные ответы, чтобы быстро отвечать на простые вызовы без необходимости снимать трубку.

Вместе со смартфонами были представлены новые часы — Google Pixel Watch 2 и беспроводные наушники Google Pixel Buds Pro, у которых основные изменения подразумевают добавление новых функций за счет расширенных возможностей искусственного интеллекта и появление в палитре новых цветов. В частности, у часов увеличена автономность до 24 часов и улучшен контроль состояния здоровья и физической активности пользователя, а у наушников повышено качество звука и расширены возможности активного шумоподавления.

Pixel 8 и Pixel 8 Pro стали первыми смартфонами, которые получили семилетнюю программу обновлений операционной системы Android. Стоимость устройств составит от $699 за Google Pixel 8 и от $999 за Google Pixel 8 Pro — продажи смартфонов начнутся в октябре.

Максим Вершинин