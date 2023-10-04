Samsung представил смартфон и планшет семейства Fan Edition

Компания Samsung представила новое устройство линейки Fan Edition, в которую вошли смартфон Galaxy S23 FE, планшеты Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE+, а также беспроводные наушники Galaxy Buds FE. Продажи новинок начнутся в октябре, смартфон Samsung Galaxy S23 FE будет стоить $599, планшеты Samsung Galaxy Tab S9 FE и Samsung Tab S9 FE+ — от $450, а наушники Samsung Galaxy Buds FE — от $100.

Характеристики чипа Galaxy S23 FE официально не раскрыты, но ожидается, что в зависимости от рынка смартфон будет оснащаться прошлогодними процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или Samsung Exynos 2200. Чипы сочетаются с 8 Гб оперативной, 128 или 256 Гб встроенной памяти.

Galaxy S23 FE получил 10 Мп фронтальную камеру, 50 Мп основной объектив, 10 Мп сверхширокоугольный объектив и 8 Мп телеобъектив. Устройство имеет 6,4-дюймовый Full HD+ экран с частотой обновления до 120 Гц, а корпус сертифицирован по стандарту IP68 на защиту от пыли и влаги. Аккумулятор 4500 мА·ч поддерживает зарядку мощностью до 25 Вт.

Планшеты получили чип Samsung Exynos 1380 в сочетании с 6, 8 или 12 Гб оперативной памяти и 128 или 256 Гб встроенной, объем которой можно увеличить за счет карт памяти microSD. Основная разница между моделями — в диагонали экрана (10,9-дюймовой у Galaxy Tab S9 FE и 12,4-дюймовой у Galaxy Tab S9 FE+) и камерах (12 Мп фронтальная у обоих планшетов, 8 Мп основной объектив у Galaxy Tab S9 FE и 8 Мп основной объектив и 8 Мп широкоугольный объектив у Galaxy Tab S9 FE+). Планшеты сертифицированы по стандарту IP68, поддерживают зарядку мощностью до 45 Вт (батарея 8000 мА·ч у Galaxy Tab S9 FE и 10 000 мА·ч у Galaxy Tab S9 FE+) и имеют стилус Samsung S Pen в комплекте.

Беспроводные наушники Galaxy Buds FE стали самыми доступными наушниками Samsung с активным шумоподавлением. Новинка может проработать без подзарядки до 6 часов, а футляр с батареей 479 мА·ч увеличивает автономность до 21 часа. Заявлена поддержка кодеков AAC и SBC и возможность одновременного подключения к нескольким устройствам.

Максим Вершинин