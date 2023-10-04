«Спартаку» выставили счет

Самыми заметными событиями пятого тура группового этапа «Пути РПЛ» Фонбет Кубка России стали прорыв в лидеры группы A «Оренбурга», крах в группе C «Крыльев Советов», а также новая звучная неудача «Спартака». Спартаковцы, которых до этого разгромили в чемпионате страны «Крылья Советов», теперь крупно — 0:3 — проиграли «Динамо». Правда, большого турнирного значения для клуба неприятная с имиджевой точки зрения осечка не имела. «Спартак» заранее обеспечил себе первое место в группе D.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лишь благодаря вратарю Александру Максименко, не раз выручавшему команду, «Спартак» пропустил от «Динамо» всего три мяча

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Лишь благодаря вратарю Александру Максименко, не раз выручавшему команду, «Спартак» пропустил от «Динамо» всего три мяча

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Представить, какие мысли мучили на излете первого тайма тех, кто в самом статусном матче пятого тура группового этапа переживал за его гостей, несложно. Вроде все пока в порядке: счет 0:0, и в принципе очки «Спартак», строго говоря, не волнуют, потому что до этого одержаны четыре подряд кубковые победы и положение — прочнее некуда: позиция на верхней строчке таблицы уже не уйдет. Но все равно неприятно. После самарского конфуза в минувший уикенд с 0:4 от «Крыльев Советов» хочется чего-то взбадривающего, вдохновляющего, доказывающего случайность, разовость срыва. А ничего подобного нет. Спартаковский вариант без оставшихся на скамейке Квинси Промеса с Тео Бонгондой, без Александра Соболева, которого нет и на скамейке, играет в какой-то парадоксальный футбол.

Перепасовки, включения красивы, но совершенно бесполезны. Никакой остроты из них не рождается. «Динамо», немножко реже владея мячом, на порядок пружинистее, быстрее, целеустремленнее. И моментов у него уже полдюжины.

В том числе очень хороших моментов — таких, какой был у Федора Смолова, который после прострела Даниила Лесового пробивал вратаря Александра Максименко в упор, но так и не пробил. И это еще не считая неплохой попытки Бителлу своим падением в штрафной убедить судью Владимира Москалева назначить пенальти. «Спартак», что уж тут говорить, держится, по сути, на тоненького. И кто знает, когда это «Динамо» прорвет?

Прорвало его перед перерывом — «Спартак» все-таки не выдержал. Первый гол сформировала затяжная атака с увенчавшим ее ударом Смолова, под который удачно подставил плечо, устроив рикошет, Бителлу. Второй — резкий выпад. Спартаковский защитник Георгий Джикия рискованным подкатом остановил Бителлу, однако мяч достался Смолову. Тот вырезал его на примчавшегося в штрафную Даниила Фомина. С одним ударом динамовца Максименко справился, другой, после отскока, отбить был уже не в состоянии.

Во втором тайме спартаковский наставник Гильермо Абаскаль, конечно, отправил на поле и Бонгонду, и Промеса. Но никаких радикальных трансформаций с его командой не произошло.

Она по-прежнему была чересчур академична и беззуба, словно в реабилитации не нуждалась и за репутацию, свою и своего тренера, не волновалась. А лучшим ее игроком, несмотря на пропущенные голы, оставался голкипер. Просто если бы не чудеса от Александра Максименко, счет в этом матче оказался бы совсем унизительным для красно-белых. Например, в концовке Максименко устоял под расстрелом выведенного вперед тончайшей передачей от Бителлу Смолова, успев зацепить уже проскочивший между ногами мяч. Но крупного и совершенно заслуженного выигрыша «Динамо» все же добилось в компенсированное время, в очередной раз раскроив хлипкую чужую оборону и подарив 19-летнему дебютанту Ивану Зазвонкину возможность ударить по пустым воротам, до предела подняв, надо полагать, градус тревожности в сердцах спартаковских поклонников, ждущих еще одного дерби, куда более важного: в нем в воскресенье «Спартак» столкнется в рамках первенства с ЦСКА.

Что же касается «Динамо», то оно, как и раньше, идет в группе вровень с «Краснодаром», победой с тем же счетом 3:0 выкинувшим из Кубка России «Нижний Новгород». В последнем туре москвичи и краснодарцы заочно поборются за вторую путевку в верхнюю сетку из квартета. «Динамо» принимает нижегородцев, у краснодарцев — выезд к «Спартаку».

В группе A в этот день состоялся триумф «Оренбурга». Клуб, который скверно разгонялся в сезоне, а кубковую компанию открыл проигрышем ЦСКА со счетом 0:6, дожав — 2:1 — в гостях «Сочи», умудрился, уже преобразившись под руководством нового тренера Давида Деограсии, за тур до окончания группового этапа обеспечить себе выход в верхнюю сетку play-off. При этом фавориты квартета армейцы в двойку еще не пробились. В скучноватом матче против «Факела», основное время которого завершилось после обмена голами на флажке ничьей — 1:1, армейцы отдали оппонентам серию одиннадцатиметровых вместе с бонусным баллом. От «Оренбурга» (с ним столичному гранду в заключительном туре играть дома) ЦСКА отстает на три очка, на два опережая «Факел» и на три — «Сочи», которые будут драться за единственную вакантную путевку в play-off — хотя, скорее всего, лишь в нижнюю его сетку — друг с другом.

В группе C в среду состоялась катастрофа «Крыльев Советов». Клуб, который превосходно смотрится в чемпионате, занимая второе место вслед за «Краснодаром», в Кубке России не сумел преодолеть первый барьер.

Шансов подраться за play-off «Крылья» лишились, угодив дома под злой «Ахмат», забивший им два гола и растерзавший в итоге с тем же счетом, что и «Динамо» растерзало «Спартак». «Ахмат» благодаря этому успеху сберег перспективы проникнуть в верхнюю сетку. Он в двух очках позади «Балтики», находящейся на такой же дистанции от лидера «Зенита». С калининградцами грозненский клуб сыграет в финальном туре в гостях.

Алексей Доспехов