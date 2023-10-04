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Коммерсантъ FM
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«Спартаку» выставили счет

Он потерпел второе разгромное поражение подряд

Самыми заметными событиями пятого тура группового этапа «Пути РПЛ» Фонбет Кубка России стали прорыв в лидеры группы A «Оренбурга», крах в группе C «Крыльев Советов», а также новая звучная неудача «Спартака». Спартаковцы, которых до этого разгромили в чемпионате страны «Крылья Советов», теперь крупно — 0:3 — проиграли «Динамо». Правда, большого турнирного значения для клуба неприятная с имиджевой точки зрения осечка не имела. «Спартак» заранее обеспечил себе первое место в группе D.

Лишь благодаря вратарю Александру Максименко, не раз выручавшему команду, «Спартак» пропустил от «Динамо» всего три мяча

Лишь благодаря вратарю Александру Максименко, не раз выручавшему команду, «Спартак» пропустил от «Динамо» всего три мяча

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Лишь благодаря вратарю Александру Максименко, не раз выручавшему команду, «Спартак» пропустил от «Динамо» всего три мяча

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Представить, какие мысли мучили на излете первого тайма тех, кто в самом статусном матче пятого тура группового этапа переживал за его гостей, несложно. Вроде все пока в порядке: счет 0:0, и в принципе очки «Спартак», строго говоря, не волнуют, потому что до этого одержаны четыре подряд кубковые победы и положение — прочнее некуда: позиция на верхней строчке таблицы уже не уйдет. Но все равно неприятно. После самарского конфуза в минувший уикенд с 0:4 от «Крыльев Советов» хочется чего-то взбадривающего, вдохновляющего, доказывающего случайность, разовость срыва. А ничего подобного нет. Спартаковский вариант без оставшихся на скамейке Квинси Промеса с Тео Бонгондой, без Александра Соболева, которого нет и на скамейке, играет в какой-то парадоксальный футбол.

Перепасовки, включения красивы, но совершенно бесполезны. Никакой остроты из них не рождается. «Динамо», немножко реже владея мячом, на порядок пружинистее, быстрее, целеустремленнее. И моментов у него уже полдюжины.

В том числе очень хороших моментов — таких, какой был у Федора Смолова, который после прострела Даниила Лесового пробивал вратаря Александра Максименко в упор, но так и не пробил. И это еще не считая неплохой попытки Бителлу своим падением в штрафной убедить судью Владимира Москалева назначить пенальти. «Спартак», что уж тут говорить, держится, по сути, на тоненького. И кто знает, когда это «Динамо» прорвет?

Прорвало его перед перерывом — «Спартак» все-таки не выдержал. Первый гол сформировала затяжная атака с увенчавшим ее ударом Смолова, под который удачно подставил плечо, устроив рикошет, Бителлу. Второй — резкий выпад. Спартаковский защитник Георгий Джикия рискованным подкатом остановил Бителлу, однако мяч достался Смолову. Тот вырезал его на примчавшегося в штрафную Даниила Фомина. С одним ударом динамовца Максименко справился, другой, после отскока, отбить был уже не в состоянии.

Во втором тайме спартаковский наставник Гильермо Абаскаль, конечно, отправил на поле и Бонгонду, и Промеса. Но никаких радикальных трансформаций с его командой не произошло.

Она по-прежнему была чересчур академична и беззуба, словно в реабилитации не нуждалась и за репутацию, свою и своего тренера, не волновалась. А лучшим ее игроком, несмотря на пропущенные голы, оставался голкипер. Просто если бы не чудеса от Александра Максименко, счет в этом матче оказался бы совсем унизительным для красно-белых. Например, в концовке Максименко устоял под расстрелом выведенного вперед тончайшей передачей от Бителлу Смолова, успев зацепить уже проскочивший между ногами мяч. Но крупного и совершенно заслуженного выигрыша «Динамо» все же добилось в компенсированное время, в очередной раз раскроив хлипкую чужую оборону и подарив 19-летнему дебютанту Ивану Зазвонкину возможность ударить по пустым воротам, до предела подняв, надо полагать, градус тревожности в сердцах спартаковских поклонников, ждущих еще одного дерби, куда более важного: в нем в воскресенье «Спартак» столкнется в рамках первенства с ЦСКА.

Что же касается «Динамо», то оно, как и раньше, идет в группе вровень с «Краснодаром», победой с тем же счетом 3:0 выкинувшим из Кубка России «Нижний Новгород». В последнем туре москвичи и краснодарцы заочно поборются за вторую путевку в верхнюю сетку из квартета. «Динамо» принимает нижегородцев, у краснодарцев — выезд к «Спартаку».

В группе A в этот день состоялся триумф «Оренбурга». Клуб, который скверно разгонялся в сезоне, а кубковую компанию открыл проигрышем ЦСКА со счетом 0:6, дожав — 2:1 — в гостях «Сочи», умудрился, уже преобразившись под руководством нового тренера Давида Деограсии, за тур до окончания группового этапа обеспечить себе выход в верхнюю сетку play-off. При этом фавориты квартета армейцы в двойку еще не пробились. В скучноватом матче против «Факела», основное время которого завершилось после обмена голами на флажке ничьей — 1:1, армейцы отдали оппонентам серию одиннадцатиметровых вместе с бонусным баллом. От «Оренбурга» (с ним столичному гранду в заключительном туре играть дома) ЦСКА отстает на три очка, на два опережая «Факел» и на три — «Сочи», которые будут драться за единственную вакантную путевку в play-off — хотя, скорее всего, лишь в нижнюю его сетку — друг с другом.

В группе C в среду состоялась катастрофа «Крыльев Советов». Клуб, который превосходно смотрится в чемпионате, занимая второе место вслед за «Краснодаром», в Кубке России не сумел преодолеть первый барьер.

Шансов подраться за play-off «Крылья» лишились, угодив дома под злой «Ахмат», забивший им два гола и растерзавший в итоге с тем же счетом, что и «Динамо» растерзало «Спартак». «Ахмат» благодаря этому успеху сберег перспективы проникнуть в верхнюю сетку. Он в двух очках позади «Балтики», находящейся на такой же дистанции от лидера «Зенита». С калининградцами грозненский клуб сыграет в финальном туре в гостях.

Алексей Доспехов

«Путь РПЛ»

Групповой этап. Пятый тур

Группа A. «Факел»—ЦСКА 1:1 (Магаль, 80 — Гайич, 88); серия пенальти 4:2. «Сочи»—«Оренбург» 1:2 (Мещанинов, 18 — Обухов, 27 (пен.); Марин, 63. Удаление: Сиваков («Оренбург»), 89).

Таблица группы A

1. «Оренбург» 4 0 1 5:7 11

2. ЦСКА 3 0 2 8:4 8

3. «Факел» 2 0 3 4:5 6

4. «Сочи» 1 0 4 5:6 5

Группа C. «Крылья Советов»—«Ахмат» 0:3 (Ильин, 2; Конате, 8; Семенов, 66).

В Н П М О

1. «Зенит» 4 0 1 8:5 11

2. «Балтика» 3 0 2 8:6 9

3. «Ахмат» 2 0 3 9:8 7

4. «Крылья Советов» 1 0 4 5:11 3

Группа D. «Динамо»—«Спартак» 3:0 (Бителлу, 42; Фомин, 45; Зазвонкин, 90+5). «Краснодар»—«Пари Нижний Новгород» 3:0 (Ахметов, 33; Арутюнян, 62; Кордоба, 90+7).

В Н П М О

1. «Спартак» 4 0 1 14:9 12

2. «Динамо» 2 0 3 10:9 8

3. «Краснодар» 3 0 2 9:7 8

4. «Нижний Новгород» 1 0 4 5:13 2

«Зенит», «Оренбург» и «Спартак» вышли в play-off «Пути РПЛ».

За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1.

  • Газета «Коммерсантъ» №185 от 05.10.2023, стр. 12

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