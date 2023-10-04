«Спартаку» выставили счет
Он потерпел второе разгромное поражение подряд
Самыми заметными событиями пятого тура группового этапа «Пути РПЛ» Фонбет Кубка России стали прорыв в лидеры группы A «Оренбурга», крах в группе C «Крыльев Советов», а также новая звучная неудача «Спартака». Спартаковцы, которых до этого разгромили в чемпионате страны «Крылья Советов», теперь крупно — 0:3 — проиграли «Динамо». Правда, большого турнирного значения для клуба неприятная с имиджевой точки зрения осечка не имела. «Спартак» заранее обеспечил себе первое место в группе D.
Лишь благодаря вратарю Александру Максименко, не раз выручавшему команду, «Спартак» пропустил от «Динамо» всего три мяча
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Представить, какие мысли мучили на излете первого тайма тех, кто в самом статусном матче пятого тура группового этапа переживал за его гостей, несложно. Вроде все пока в порядке: счет 0:0, и в принципе очки «Спартак», строго говоря, не волнуют, потому что до этого одержаны четыре подряд кубковые победы и положение — прочнее некуда: позиция на верхней строчке таблицы уже не уйдет. Но все равно неприятно. После самарского конфуза в минувший уикенд с 0:4 от «Крыльев Советов» хочется чего-то взбадривающего, вдохновляющего, доказывающего случайность, разовость срыва. А ничего подобного нет. Спартаковский вариант без оставшихся на скамейке Квинси Промеса с Тео Бонгондой, без Александра Соболева, которого нет и на скамейке, играет в какой-то парадоксальный футбол.
Перепасовки, включения красивы, но совершенно бесполезны. Никакой остроты из них не рождается. «Динамо», немножко реже владея мячом, на порядок пружинистее, быстрее, целеустремленнее. И моментов у него уже полдюжины.
В том числе очень хороших моментов — таких, какой был у Федора Смолова, который после прострела Даниила Лесового пробивал вратаря Александра Максименко в упор, но так и не пробил. И это еще не считая неплохой попытки Бителлу своим падением в штрафной убедить судью Владимира Москалева назначить пенальти. «Спартак», что уж тут говорить, держится, по сути, на тоненького. И кто знает, когда это «Динамо» прорвет?
Прорвало его перед перерывом — «Спартак» все-таки не выдержал. Первый гол сформировала затяжная атака с увенчавшим ее ударом Смолова, под который удачно подставил плечо, устроив рикошет, Бителлу. Второй — резкий выпад. Спартаковский защитник Георгий Джикия рискованным подкатом остановил Бителлу, однако мяч достался Смолову. Тот вырезал его на примчавшегося в штрафную Даниила Фомина. С одним ударом динамовца Максименко справился, другой, после отскока, отбить был уже не в состоянии.
Во втором тайме спартаковский наставник Гильермо Абаскаль, конечно, отправил на поле и Бонгонду, и Промеса. Но никаких радикальных трансформаций с его командой не произошло.
Она по-прежнему была чересчур академична и беззуба, словно в реабилитации не нуждалась и за репутацию, свою и своего тренера, не волновалась. А лучшим ее игроком, несмотря на пропущенные голы, оставался голкипер. Просто если бы не чудеса от Александра Максименко, счет в этом матче оказался бы совсем унизительным для красно-белых. Например, в концовке Максименко устоял под расстрелом выведенного вперед тончайшей передачей от Бителлу Смолова, успев зацепить уже проскочивший между ногами мяч. Но крупного и совершенно заслуженного выигрыша «Динамо» все же добилось в компенсированное время, в очередной раз раскроив хлипкую чужую оборону и подарив 19-летнему дебютанту Ивану Зазвонкину возможность ударить по пустым воротам, до предела подняв, надо полагать, градус тревожности в сердцах спартаковских поклонников, ждущих еще одного дерби, куда более важного: в нем в воскресенье «Спартак» столкнется в рамках первенства с ЦСКА.
Что же касается «Динамо», то оно, как и раньше, идет в группе вровень с «Краснодаром», победой с тем же счетом 3:0 выкинувшим из Кубка России «Нижний Новгород». В последнем туре москвичи и краснодарцы заочно поборются за вторую путевку в верхнюю сетку из квартета. «Динамо» принимает нижегородцев, у краснодарцев — выезд к «Спартаку».
В группе A в этот день состоялся триумф «Оренбурга». Клуб, который скверно разгонялся в сезоне, а кубковую компанию открыл проигрышем ЦСКА со счетом 0:6, дожав — 2:1 — в гостях «Сочи», умудрился, уже преобразившись под руководством нового тренера Давида Деограсии, за тур до окончания группового этапа обеспечить себе выход в верхнюю сетку play-off. При этом фавориты квартета армейцы в двойку еще не пробились. В скучноватом матче против «Факела», основное время которого завершилось после обмена голами на флажке ничьей — 1:1, армейцы отдали оппонентам серию одиннадцатиметровых вместе с бонусным баллом. От «Оренбурга» (с ним столичному гранду в заключительном туре играть дома) ЦСКА отстает на три очка, на два опережая «Факел» и на три — «Сочи», которые будут драться за единственную вакантную путевку в play-off — хотя, скорее всего, лишь в нижнюю его сетку — друг с другом.
В группе C в среду состоялась катастрофа «Крыльев Советов». Клуб, который превосходно смотрится в чемпионате, занимая второе место вслед за «Краснодаром», в Кубке России не сумел преодолеть первый барьер.
Шансов подраться за play-off «Крылья» лишились, угодив дома под злой «Ахмат», забивший им два гола и растерзавший в итоге с тем же счетом, что и «Динамо» растерзало «Спартак». «Ахмат» благодаря этому успеху сберег перспективы проникнуть в верхнюю сетку. Он в двух очках позади «Балтики», находящейся на такой же дистанции от лидера «Зенита». С калининградцами грозненский клуб сыграет в финальном туре в гостях.
«Путь РПЛ»
Групповой этап. Пятый тур
Группа A. «Факел»—ЦСКА 1:1 (Магаль, 80 — Гайич, 88); серия пенальти 4:2. «Сочи»—«Оренбург» 1:2 (Мещанинов, 18 — Обухов, 27 (пен.); Марин, 63. Удаление: Сиваков («Оренбург»), 89).
Таблица группы A
1. «Оренбург» 4 0 1 5:7 11
2. ЦСКА 3 0 2 8:4 8
3. «Факел» 2 0 3 4:5 6
4. «Сочи» 1 0 4 5:6 5
Группа C. «Крылья Советов»—«Ахмат» 0:3 (Ильин, 2; Конате, 8; Семенов, 66).
В Н П М О
1. «Зенит» 4 0 1 8:5 11
2. «Балтика» 3 0 2 8:6 9
3. «Ахмат» 2 0 3 9:8 7
4. «Крылья Советов» 1 0 4 5:11 3
Группа D. «Динамо»—«Спартак» 3:0 (Бителлу, 42; Фомин, 45; Зазвонкин, 90+5). «Краснодар»—«Пари Нижний Новгород» 3:0 (Ахметов, 33; Арутюнян, 62; Кордоба, 90+7).
В Н П М О
1. «Спартак» 4 0 1 14:9 12
2. «Динамо» 2 0 3 10:9 8
3. «Краснодар» 3 0 2 9:7 8
4. «Нижний Новгород» 1 0 4 5:13 2
«Зенит», «Оренбург» и «Спартак» вышли в play-off «Пути РПЛ».
За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1.