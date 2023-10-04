Во Всеволожске ввели в эксплуатацию проблемный ЖК на Сергиевской улице

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса на Сергиевской улице во Всеволожске, сообщили в региональной администрации.

«Поздравляю семьи, которые спустя 13 лет сложного ожидания, смогут получить ключи от своих квартир. Работа была непростой: инвестору потребовалось устранить много проектных нарушений, но в итоге работа выполнена качественно»,— отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Строительство завершил партнер правительства Ленобласти, группа «Расцветай», которая недавно присутствует в регионе. ЖК «Дом на Сергиевской, 104» начала строить компания «НордИнвестСтрой» в 2010 году. В 2018 году ее признали банкротом. В конце 2021 года правительство Ленобласти привлекло для строительства нового инвестора, который за дополнительную нагрузку получит преференции в своих проектах на территории региона.

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