The Times: Британия может начать отправлять своих заключенных в Эстонию

Правительство Великобритании изучает возможность аренды тюремных камер за рубежом для размещения там британских заключенных. По данным газеты The Times, на такой шаг британские власти намерены пойти из-за нехватки тюремных камер в Соединенном Королевстве. Как отмечает издание, одним из возможным вариантов является отправка британских заключенных для отбывания наказания в эстонские тюрьмы.

Ранее министр юстиции Великобритании Алекс Чок, выступая на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере, заявил, что власти планируют внести изменения в законодательство, чтобы преступники, осужденные в Англии и Уэльсе, могли отбывать наказание за рубежом. Причиной такого решения он назвал «переполненность» учреждений пенитенциарной системы в Соединенном Королевстве.

The Times указывает, что британские власти, продвигая идею об отправке преступников для отбывания наказания в заграничные тюрьмы, ссылаются на подобный опыт Бельгии и Норвегии (обе эти страны из-за недостатка мест в своих тюрьмах арендуют камеры в пенитенциарных учреждениях Голландии).

Журналисты выяснили, что в настоящее время чиновники британского правительства уже ведут переговоры о возможной отправке английских и валлийских заключенных в эстонские тюрьмы, где Лондон может арендовать «определенное число тюремных камер». Также подобные переговоры сейчас ведутся Лондоном и с другими государствами Евросоюза, подчеркивает The Times.

Александр Кислов