«Зенит» отыгрался на западном соседе

Футболисты «Зенита» реабилитировались за последние неудачи в Российской премьер-лиге, обыграв во вторник в матче Кубка России «Балтику» 2:1 на «Газпром Арене». Матч запомнился тем, что на трибунах команду поддержал «вираж», а также тем, что во втором тайме «Зенит» нашел свою игру. После этой победы команда Сергея Семака вышла в плей-офф турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча с «Балтикой» на Кубок России проходила на фоне неудач сине-бело-голубых в чемпионате

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Встреча с «Балтикой» на Кубок России проходила на фоне неудач сине-бело-голубых в чемпионате

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Встреча с «Балтикой» на Кубок России проходила на фоне неудач сине-бело-голубых в чемпионате. Там они проиграли два матча: «Локомотиву» дома 1:2 и «Оренбургу» в гостях 1:3. Пошли разговоры о том, что «Зенит», дескать, уже не тот, игры нет, бразильцы обленились. С турнирной точки зрения в кубковом турнире все было хорошо. «Зенит» и «Балтика» как раз лидировали в своей группе С, причем «янтарная» команда шла на первом месте. Более того, она обыграла петербуржцев в матче, который состоялся в Калининграде: 1:0. Так что «Зениту» нужно было брать реванш еще и за то поражение.

Зрителей на матч пришло не так много — около 10 тыс. Хотя на матчи Кубка России не требуются Fan ID. Зато, пользуясь такой возможностью, на матч пришли ортодоксальные фанаты «Зенита» — те, что не признают «паспорт болельщика» и не посещают матчи чемпионата России в знак протеста. Правда, расположились они не за «своими», привычными воротами, а за противоположными. Все из-за того, что за теми воротами, где раньше «шизили» фанаты «Зенита», сооружена новая трибуна-сцена. Тех, кто на ней поддерживает команду, называют ряжеными. Этакий «квазивираж». На первых минутах матча самым интересным событием была перекличка двух противоположных трибун. На одной стучала в барабаны маленькая кучка «новообращенных» фанатов «Зенита». Ей отвечала мощная «торсида», кричавшая привычные и забытые уже некоторыми «куплеты». Среди них был и «Фан-айди — убийца футбола!»

Впрочем, на 23-й минуте к ним подключилась еще одна «группа поддержки». Это фанаты «Балтики», расположившиеся чуть выше «старых» болельщиков «Зенита», стали заряжать: «Бал-ти-ка!», «Бал-ти-ка!» Потому что именно в эти минуты полузащитник гостей Кристиан Бистрович, игравший когда-то за ЦСКА, отправил мяч в ворота петербургской команды, добив мяч в сетку. Вратарь «Зенита» Денис Адамов, отбивший прострел с фланга, справиться со вторым ударом не успел. Он, к слову, впервые вышел защищать ворота в официальном матче после перехода в «Зенит» из «Сочи».

Счет стал 1:1. За несколько минут до этого сине-бело-голубые открыли счет усилиями Ивана Сергеева, который обработал передачу с фланга, обвел вратаря «Балтики» и, уже падая, вонзил мяч в ближнюю «девятку». Но радовались успеху игроки «Зенита» и болельщики всех мастей недолго.

В первом тайме игра у «Зенита» не слишком ладилась. То ли это было связано с тем, что состав вышел не оптимальный, а «кубковый»: например, играли Роберт Ренан, Александр Коваленко, Ду Кейрос, не часто выходящие на поле в матчах чемпионата. То ли сейчас у игроков «Зенита» такое настроение. До перерыва соперник смотрелся ничем не хуже, а даже цельнее. Во всяком случае, не допускал грубых промахов в обороне. Перед самым уходом игроков в раздевалку Адамов отразил в красивом прыжке удар, который нанес головой игрок «Балтики». Гости не изменили в этот день себе, играли в «британском» стиле.

В паузе между таймами главный тренер «Зенита» Сергей Семак произвел замены: на поле вышли Нуралы Алип, Вильмар Барриос, Матео Кассьерра. Игра у «Зенита» стала потихоньку завязываться. Пусть не так часто возникали опасные ситуация, но чаще проходили розыгрыши, «стеночки», а главное, игроки задвигались на других скоростях и с желанием. Неслучайно на 64-й минуте дошло до гола в ворота «Балтики». На правом фланге хозяева разыграли быструю комбинацию, Мантуан прострелил в штрафную, Ду Кейрос поймал мяч, обработал и вторым движением отправил в дальний угол. Голкипер гостей Максим Бориско не дотянулся. Тут же увеличить счет мог Вендел, выскочивший к воротам справа, но с его ударом страж ворот «Балтики» справился.

Семак в итоге заменил и автора второго гола «Зенита», выпустив вместо него Клаудиньо. Хозяева создали еще несколько опасных моментов, но не реализовали. Тем не менее команда Сергея Семака опередила в таблице группы С «Балтику» и решила вопрос с выходом в следующий раунд турнира. Причем в «Путь РПЛ», где дуэли на стадии плей-офф проходят в два матча. В прошлом сезоне команда из Петербурга, заняв третье место в группе, «свалилась» в «Путь регионов». И вылетела из турнира, проиграв в четвертьфинале московскому «Динамо».

В Кубке России «Зениту» осталось сыграть один матч — дома 31 октября против «Крыльев Советов». А в ближайшую субботу, 7 октября, петербуржцам надо поправлять дела в чемпионате России: их ждет дуэль в гостях против «Сочи», который занимает последнее место.

Кирилл Легков