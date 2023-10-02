Прокуроры ждут представления

Бывший прокурор Татарстана Илдус Нафиков будет представлен в качестве нового руководителя прокуратуры Марий Эл 4 октября. Надзорным органом Татарстана он руководил более 10 лет. Вместо него новым прокурором республики назначен Альберт Суяргулов, бывший заместитель прокурора Санкт-Петербурга, который ранее в республике никогда не работал. В адвокатском сообществе отмечают, что Илдус Нафиков был «профессионалом», лично выступал обвинителем в громких делах. Но широкой общественности господин Нафиков, прежде всего, запомнится, проверками в школах Татарстана. Юристы говорят, именно он «фактически возглавил борьбу против обязательного преподавания татарского языка в школах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Илдус Нафиков в качестве нового прокурора Марий Эл будет представлен коллективу надзорного органа 4 октября. Об этом «Ъ-Казань» сообщила старший помощник прокурора этого региона Дарья Гомзина. По ее словам, ожидается, что на представление в Марий Эл приедет заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин. Пока же Илдус Нафиков к работе в прокуратуре Марий Эл не приступал.

До этого 63-летний господин Нафиков возглавлял прокуратуру Татарстана. Указ о его назначении прокурором Марий Эл в минувшую пятницу подписал президент РФ Владимир Путин.

Одновременно он назначил новым прокурором Татарстана Альберта Суяргулова, бывшего заместителя прокурора Санкт-Петербурга. Согласно сайту Генпрокуратуры, вся его карьера связана с северной столицей. Там же он окончил военно-морской институт и Санкт-Петербургский университет. Заместителем прокурора города он стал в декабре 2022 года.

К работе в республике господин Суяргулов пока также не приступил. В пресс-службе прокуратуры Татарстана «Ъ-Казань» не смогли уточнить, когда планируется представить нового прокурора коллективу.

В органах прокуратуры Татарстана Илдус Нафиков, уроженец Спасского района республики, проработал 40 лет. В 1983 году, окончив Казанский государственный университет, он стал старшим помощником прокурора Комсомольского района города Брежнев (теперь Набережные Челны). В 1990 году назначен заместителем прокурора Набережных Челнов. С 1996 года — прокурор Нижнекамска, с 2000 года — прокурор Набережных Челнов. В 2007 году возглавил прокуратуру Казани.

Прокурором Татарстана Илдус Нафиков работал с осени 2013 года, сменив на этом посту Кафиля Амирова. Кандидатуру господина Нафикова предложил генпрокурор Юрий Чайка. Ее согласовал президент Татарстана Рустам Минниханов, а затем единогласно поддержал Госсовет республики. Господин Нафиков обещал, что будет «отстаивать принципы федерализма» и стараться, чтобы «наша нормативная база была идеальной», «достойно защищать права наших граждан, наших жителей, институт государственности».

«Илдус Нафиков, безусловно, профессионал своего дела. Но в Татарстане он запомнится тем, что приводил в исполнение поручение Путина о проверках изучения национальных языков в школах»,— сказал «Ъ-Казань» казанский адвокат, президент Национальной ассоциации юристов России Руслан Нагиев.

По его словам, господин Нафиков «фактически возглавил борьбу против обязательного преподавания татарского языка в школах».

Напомним, в 2017 году президент РФ Владимир Путин заявил, что «заставлять человека учить язык, который для него родным не является, недопустимо». Он поручил Генпрокуратуре проверить добровольность изучения национальных языков. По итогам господин Нафиков отчитался, что в школах Татарстана выявлено 3856 нарушений законодательства о языках. В частности, уменьшалось количество часов русского языка, нарушался принцип добровольности изучения языков. В итоге татарский язык в школах Татарстана изучают теперь только с письменного согласия родителей, до двух часов в неделю (ранее его преподавали в одинаковых объемах с русским языком всем детям независимо от национальности).

Также Илдус Нафиков был инициатором запрета деятельности Всетатарского общественного центра, который в 1990-е годы выступал за независимость Татарстана. В начале 2020 года в Верховный суд Татарстана поступил иск от прокурора с требованием признать ВТОЦ экстремистской организацией. Суд удовлетворил заявление надзорного органа.

Прокурор Татарстана был главным обвинителем по делу Ильнара Галявиева, который был признан виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175. Господин Нафиков запросил для него наказание в виде пожизненного лишения свободы. «Это зверский, дьявольский поступок недочеловека, который по какой-то дьявольской мистике родился в день трагедии в Нью-Йорке»,— говорил в марте этого года Илдус Нафиков.

По словам Руслана Нагиева, господин Нафиков также выступал в качестве гособвинителя по делам членов организованной преступности. Впрочем, борьба с ОПГ в Татарстане, по словам адвоката, началась раньше — еще при прокуроре Кафиле Амирове и главе МВД по республике Асгате Сафарове (ныне руководит администрацией главы республики). «Этот опыт борьбы с группировками потом был перенят и другими регионами»,— отметил господин Нагиев.

«Работу Илдуса Нафикова можно оценить положительно»,— считает другой казанский адвокат Лаврентий Сичинава. По его словам, «выросло качество следствия, за которым надзирает прокуратура», хотя «до идеального далеко». То, что в Татарстане будет новый прокурор, господин Сичинава также поддерживает. «Свежая кровь — это всегда хорошо»,— заключил он.

«Федеральный закон о прокуратуре предусматривает, что прокурор региона не может работать более двух сроков на одном месте. Эту норму можно приветствовать. Если человек прикипит к одному месту, то это будет уже по-другому»,— говорит бывший министр юстиции Татарстана, адвокат Мидхат Курманов. Однако деятельность Илдуса Нафикова он оценивает «не очень положительно», потому что «мы с ним лично столкнулись» (сын экс-министра Ильдар Курманов был осужден в 2016 году за мошенничество, но прокуратура Татарстана приносила извинения за обвинения по другим статьям, по которым бизнесмена оправдали). «От нового прокурора я ожидаю только одного: нужно руководствоваться законом, и все будет прекрасно. Не поддаваться никаким влияниям»,— заключил господин Курманов.

Кирилл Антонов