В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску Ленинградскому рок-клубу

Доску в память о знаковом для Санкт-Петербурга месте — Ленинградском рок-клубе открыли на улице Рубинштейна. В церемонии приняли участие представители исполнительной власти города, а также поклонники этого жанра музыки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Открытие мемориальной таблички на здании бывшего Ленинградского рок-клуба в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 3 Открытие мемориальной таблички на здании бывшего Ленинградского рок-клуба в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Вице-губернатор города Борис Пиотровский в Telegram-канале поделился подробностями церемонии открытия. Он рассказал, что на торжественном мероприятии присутствовали фанаты рок-музыки из Москвы, Тулы и Екатеринбурга. Участие в открытии доски также принял руководитель отделения партии «Единая Россия» в Петербурге Сергей Боярский.

Ленинградский рок-клуб распахнул свои двери для посетителей 7 марта 1981 года. За время работы на его площадке выступили популярные группы, среди которых «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», ДДТ и другие коллективы. Автором мемориальной доски стал художник, решивший не раскрывать своего имени.

Татьяна Титаева, Санкт-Петербург