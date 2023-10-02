В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску Ленинградскому рок-клубу
Доску в память о знаковом для Санкт-Петербурга месте — Ленинградском рок-клубе открыли на улице Рубинштейна. В церемонии приняли участие представители исполнительной власти города, а также поклонники этого жанра музыки.
Вице-губернатор города Борис Пиотровский в Telegram-канале поделился подробностями церемонии открытия. Он рассказал, что на торжественном мероприятии присутствовали фанаты рок-музыки из Москвы, Тулы и Екатеринбурга. Участие в открытии доски также принял руководитель отделения партии «Единая Россия» в Петербурге Сергей Боярский.
Ленинградский рок-клуб распахнул свои двери для посетителей 7 марта 1981 года. За время работы на его площадке выступили популярные группы, среди которых «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», ДДТ и другие коллективы. Автором мемориальной доски стал художник, решивший не раскрывать своего имени.