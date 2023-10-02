Курский губернатор порекомендовал депутатам отказаться от закрытых заседаний

Губернатор Курской области Роман Старовойт раскритиковал недавнее решение областной думы о внесении в ее регламент изменений, которые разрешают закрывать заседания от журналистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Со своей стороны порекомендовал бы депутатам пересмотреть данное решение. Также было бы здорово, если бы у Курской Думы появился канал с обратной связью в одной из популярных соцсетей или мессенджеров»,— написал господин Старовойт в своем Telegram-канале. По его мнению, открытость парламентских дискуссий снимает вопросы о логике принятия решений, а обсуждение с избирателями позволяет вносить корректировки еще на стадии законопроекта.

В своем обращении к депутатам губернатор привел в пример региональное правительство, которое представлено во всех социальных сетях с открытыми комментариями. А заседания органов исполнительной власти сопровождаются онлайн-трансляциями.

Решение об изменении регламента было принято по предложению депутата от «Единой России» Вячеслава Хлопонина. Представители местных отделений КПРФ и ЛДПР выступили против поправок. Как заявил председатель областной думы Юрий Амерев, несогласные депутаты озабочены лишь тем, что их мало снимают, а дума должна показывать пример высокой организации работы, а не «вседозволенность, разболтанность и анархию».

Сергей Толмачев, Воронеж