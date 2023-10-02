Bloomberg: состояние богатейших российских бизнесменов выросло на $21,13 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $21,13 млрд с начала года. Это следует из последних данных Bloomberg Billionaires Index. Первый в рейтинге среди российских бизнесменов — Владимир Потанин. Набольшие убытки за год понес Сулейман Керимов.

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Самым богатым среди российских бизнесменов остается владелец «Норникеля» Владимир Потанин. С начала года его состояние уменьшилось на $210 млн — до $28,4 млрд. Второе место занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон: его состояние выросло на $2,68 млрд, до $27,3 млрд.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин увеличил свое состояние на $3,42 млрд – до $23,3 млрд. Он находится на третьем месте рейтинга. Основатель ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов заработал $6,4 млрд с начала года, увеличив свое состояние до $21,8 млрд. Он занимает четвертое место среди российских бизнесменов.

На пятом месте Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), потерявший $233 млн. Его состояние сейчас оценивается в $18,2 млрд. Шестое место занимает основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого выросло с начала года на $520 млн — до $18,2 млрд.

Основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $3,04 млрд, его состояние на данный момент составляет $16,2 млрд. Он седьмой в списке. Восьмое место в рейтинге занимает Геннадий Тимченко, совладелец компаний НОВАТЭК и «Сибур». Его состояние с начала года увеличилось на $2,74 млрд и достигло $14,6 млрд.

Девятым в списке стал Михаил Прохоров, основатель группы «Онэксим». Его состояние выросло на $1,08 млрд, и теперь составляет $14,3 млрд. На десятом месте находится основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман. Его состояние увеличилось на $808 млн с начала года и составляет теперь $12,1 млрд.

Член Совета Федерации от Республики Дагестан и бизнесмен Сулейман Керимов понес за этот год наибольшие убытки — его состояние уменьшилось на $1,48 млрд, до $7,52 млрд. Представители Сулеймана Керимова не ответили на запрос Bloomberg.

За 2022 год богатейшие россияне, по версии Bloomberg, потеряли почти $94 млрд. В день начала военной операции на Украине 24 февраля они лишились в общей сложности $46,6 млрд, еще $47 млрд — после введения странами Запада санкций против России.

С начала марта 2012 года агентство Bloomberg регулярно публикует Bloomberg Billionaires Index, который представляет информацию о состоянии 500 самых богатых людей в мире.

Анастасия Ларина