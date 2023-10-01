Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Тобольске

На пятом этаже многоквартирного дома в Тобольске в Тюменской области произошел взрыв газа, в результате чего начался пожар. По предварительным данным, госпитализированы три человека, сообщили ТАСС в информационном центре правительства Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что информация о взрыве поступила в МЧС в десятом часу вечера. Из опасной зоны спасены двое человек, огонь перешел на кровлю дома, сообщила пресс-служба областного управления МЧС в Telegram. На месте происшествия работают 56 человек личного состава и 17 единиц техники, добавили в ведомстве.

По информации Telegram-канала Ural Mash, власти города сейчас решают, где временно разместить 320 эвакуированных жильцов дома.

Эрдни Кагалтынов