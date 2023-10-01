Кабинет Пашиняна: процесс переезда армян из Карабаха в Армению подходит к концу

Пресс-секретарь кабинета армянского премьер-министра Назели Багдасарян заявила, что процесс переселения армян из Нагорного Карабаха в Армению подходит к концу. Сейчас из региона в республику прибыло 100 514 человек, добавила она.

«По последним данным, в Армению из Нагорного Карабаха прибыло 100 514 армян. Интенсивность существенно снизилась. Уже последние люди из желающих переправляются в Армению, и это процесс приближается к своему логическом завершению»,— сказала господа Багдасарян (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-секретарь добавила, что в столицу Нагорного Карабаха Степанакерт был отправлен автобус, чтобы привезти 15 армянских жителей, прикованных к постели. Если будут еще желающие, Армения готова организовать их переправу, сказала госпожа Багдасарян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что в ближайшие дни в Карабахе может не остаться армянского населения. По данным Армении, до начала «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе проживало около 120 тыс. армян.

Подробнее о ситуации Карабахе — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Эрдни Кагалтынов