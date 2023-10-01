Концерты Галкина в Алматы и Астане отменили по техническим причинам

Выступления юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в Центральном концертном зале «Казахстан» в Астане 8 октября и во Дворце Республики в Алматы 9 октября отменены. Пресс-служба ЦКЗ «Казахстан» сообщила об отмене мероприятий с 4 по 10 октября из-за технических работ на сетях водопровода, а пресс-служба алматинской площадки утверждает в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что отмена концертов с 1 октября вызвана аварийным состоянием механики сцены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максима Галкин (иностранный агент)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Максима Галкин (иностранный агент)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Во Дворце Республики сослались на предписание ГУ «Управление по чрезвычайным ситуациям Медеуского района ДЧС г. Алматы» от 30 сентября. Как сообщила пресс-служба, на устранение нарушений требуется двухнедельный срок.

«Выясняется, что одновременно в один день в Астане и Алма-Ате в одном зале ломается механика сцены, а в другом водопровод! ...Не могу ли я помочь залу с ремонтом? Может, успеем? Я уж очень хочу увидеться со зрителями. Если переносить концерты, то не дадут ли залы сразу же на другие даты? И если да, то не стоит ли заранее проверить и канализацию на эти даты?» — прокомментировал господин Галкин отмену концертов в Instagram (также принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее концерт Максима Галкина в Астане должен был пройти 8 октября в концертном зале имени Розы Баглановой, однако выступление было отменено еще в конце августа. Управление культуры Астаны заявило, что отмена связана с тем, что в этот день на площадке будет проведен концерт в честь Дня учителя. Незадолго до этого господин Галкин опубликовал видео в Instagram, в котором сказал, что в Казахстане «на государственном уровне препятствуют проведению» его выступлений.

В июне представитель артиста в Казахстане Алексей Пучков в разговоре с «РИА Новости» сообщал о проблемах с организацией концертов в Алма-Ате, назначенных на октябрь. По словам господина Пучкова, организаторы мероприятия открыли продажу билетов до заключения договора с концертной площадкой.

Эрдни Кагалтынов