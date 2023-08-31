В Казахстане объяснили причины отмены выступления Максима Галкина

Проблемы с проведением творческого вечера Максима Галкина (признан иностранным агентом) в столице Казахстана связаны с профессиональным праздником педагогов, сообщило управление культуры Астаны в своем Telegram-канале. Мероприятие должно было пройти 8 октября в концертном зале имени Розы Баглановой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Галкин (признан иностранным агентом)

Фото: t.me / maximgalkinru Максим Галкин (признан иностранным агентом)

Фото: t.me / maximgalkinru

«В связи с тем что 8 октября будет проведен концерт в честь Дня учителя, организаторам вечера было рекомендовано выбрать другие даты либо другое здание»,— пояснили в ведомстве.

В управлении культуры Астаны добавили, что они готовы рассмотреть заявку на эту дату заново — мероприятие в честь Дня учителя в итоге пройдет на другой концертной площадке. Для этого организаторы творческого вечера Максима Галкина должны обратиться в управление повторно.

Накануне господин Галкин опубликовал видео в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), в котором сказал, что в Казахстане «на государственном уровне препятствуют проведению» его выступлений.

В июне представитель артиста в Казахстане Алексей Пучков в разговоре с «РИА Новости» сообщал о проблемах с организацией концертов в Алма-Ате, назначенных на октябрь. По словам господина Пучкова, организаторы мероприятия открыли продажу билетов до заключения договора с концертной площадкой. Из-за этого мероприятие перенесли на 8 октября.

Петр Бузлаев