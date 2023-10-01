В Перми начались продажи китайских внедорожников Tank

Автохолдинг «Восток Моторс» запустил в Перми дилерский центр Tank. Информация о том, что дилерский центр начал работать, появилась в картографических сервисах 2ГИС и «Яндекс Карты». Шоурум бренда разместился в салоне по шоссе Космонавтов, 328/1, где компания уже продает машины марки Chery. На официальном сайте Tank сведения об открытии в Перми дилерского центра марки пока не отражены.

Tank — новый бренд внедорожников премиум-сегмента китайской частной автомобилестроительной компании Great Wall Motors (GWM), известной по маркам Great Wall и Haval. О том, что GWM планирует представить бренд на российском рынке, стало известно осенью 2022 года. Пермь вошла в число 14 городов, где автопроизводитель решил разместить свои первые дилерские центры в РФ. В апреле текущего года GWM выбрала дилера Tank в Перми — им стала компания «Восток Моторс». Генеральный директор пермского филиала группы — ООО «Восток Моторс Пермь» Александр Журавель сообщал «Ъ-Прикамье», что поставка первых автомобилей Tank в Пермь ожидается до конца сентября, после чего дилерский центр бренда сразу начнет работать.

Отметим, продажи Tank в Пермском крае начались еще до открытия салона официальным дилером марки. Согласно отчету, подготовленному совместно профессиональным сообществом «Автомаркетолог» и компанией VERRA, новые автомобили Tank впервые были зарегистрированы в Прикамье в августе. Всего в прошлом месяце в регионе было поставлено на учет 8 автомобилей бренда.