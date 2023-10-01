В Думе рассказали, в каких случаях дачники могут не платить налог на бани

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) разъяснил, что собственник земельного участка должен будет платить налог за баню, сарай, туалет, иное аналогичное сооружение, если эти строения относятся к хозяйственным постройкам. В иных случаях граждане платить налог не должны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Главный признак такой постройки — наличие прочного фундамента, который отличает ее от схожих построек без фундамента, которые с землей уже неразрывно не связаны и легко переносятся. Во втором случае данные сооружения (баня, туалет, сарай, теплица, навес и т.д.) уже не считаются объектами капитального строительства и налог с них платить граждане не должны»,— рассказал «РИА Новости» господин Гаврилов.

Как отметил депутат, согласно разъяснению Росреестра, если строения на частном земельном участке, в том числе баня, сарай, туалет, имеют фундамент и все признаки капитального объекта, гражданин, построивший этот объект, обязан зарегистрировать его в качестве объекта капитального строительства. «Затем он должен платить налог за владение таким недвижимым имуществом»,— добавил Сергей Гаврилов.

Новый порядок налогообложения земельных участков вступил в силу с 2022 года. Изменения коснулись и налогообложения построек на них, в частности бань и сараев. После оформления права собственности на объект, расположенный на капитальном фундаменте, сведения о нем попадают в базу Росреестра, а оттуда — в ФНС. После этого на объект начисляется налог. Ст. 407 НК РФ освобождает граждан от уплаты налога, если площадь хозпостройки не превышает 50 кв. м.