Миссия ООН впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах

Миссия Организации объединенных наций (ООН) впервые за 30 лет прибыла на территорию Нагорного Карабаха, сообщает азербайджанское издание APA.

Отмечается, что представители ООН в ходе визита в Карабах оценят гуманитарную ситуацию в регионе на фоне недавнего обострения конфликта, а также подробно пообщаются в местными жителями. Сейчас участники миссии ООН находятся в Степанакерте (Ханкенди), но посетят и еще несколько населенных пунктов Карабаха.

Как отмечает APA, миссия Организации объединенных наций посещает регион по просьбе азербайджанских властей, чтобы убедиться, что в том, что права армянского населения Карабаха не нарушаются, а всем желающим отправиться в Армению беженцам оказывается помощь.

28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики, признав регион территорией Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что в ближайшие дни в Карабахе может не остаться армянского населения. По последним данным, в Армению из Карабаха уехали более 100 тыс. человек, это более 83% армянского населения в регионе.

Исход армян из Карабаха происходит после начала «антитеррористической операции» Азербайджана. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян говорил, что в результате боевых действий погибло не менее 200 человек, было ранено 400.

Подробнее о конфликта в Карабахе — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Александр Кислов