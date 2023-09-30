Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мужские костюмы сложат в портфель

Вызовут ли акции Henderson интерес у инвесторов

Сеть магазинов мужской одежды Henderson готовится к IPO. Разместить акции на Мосбирже компания планирует в четвертом квартале 2023 года, сообщил РБК со ссылкой на несколько источников. По данным одного из них, ритейлер решил продать 10-15% ценных бумаг и привлечь 3-4 млрд руб. В самой сети Henderson осторожно прокомментировали эту информацию. В компании сообщили, что о конкретных планах по IPO говорить преждевременно, но и опровергать ничего не стали.

Фото: Пресс-служба Henderson

Фото: Пресс-служба Henderson

Акции сети Henderson, могли бы вызвать большой интерес на Московской бирже, считает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов:

«Это будет первый представитель fashion-индустрии на российском фондовом рынке, и понятно, что с учетом такой эксклюзивности интерес к размещению может быть достаточно высоким. Хотя, естественно, многое будет зависеть от общей ситуации на рынке. Но компания очень интересная и имеет высокую маржинальность. Маржа по EBITDA — порядка 40%. Также Henderson, растет примерно на 30% в год — это высокие темпы.

Каковы перспективы размещения Birkenstock на Нью-Йоркской фондовой бирже

Каковы перспективы размещения Birkenstock на Нью-Йоркской фондовой бирже

Сочетание хорошей маржинальности и высоких темпов роста, конечно, привлечет инвесторов в эти акции. Я думаю, что интересна она будет, прежде всего, розничным инвесторам, которые ждут акции роста на бирже, а их не хватает. Многие иностранные компании ушли с рынка, и, по сути, Henderson сейчас может занять их долю на российском fashion-рынке. Поэтому перспективы у этого IPO достаточно интересные».

Первые магазины мужской одежды Henderson появились в России в 1998 году. Сейчас сеть включает в себя 159 торговых объектов в России и Армении. Аналитики, опрошенные РБК, полагают, что, если размещение акций компании на Мосбирже произойдет, привлеченные средства в основном будут направлены на развитие сети. В частности, речь идет об увеличении площади магазинов, которая сейчас суммарно составляет более 44 тыс. квадратных метров.

Не исключено, что в случае успеха Henderson, о проведении IPO задумаются и другие представители фэшн-индустриии, полагает старший директор CORE.XP Марина Малахатько. При этом сам рынок после ухода западных брендов, по ее мнению, будет восстанавливаться еще несколько лет:

«Сейчас рынок только-только пришел в себя и стабилизировал вакансию, если говорить про заполнение офлайн-площадок после ушедших брендов. И, безусловно, ставки еще совсем не стабилизировались так, как мы бы представляли их в 2019 году или даже ранее, то есть они не дошли до этого уровня, не вернулись к тем прежним значениям.

Хотя некоторые площадки, которые остались после западных брендов и были заняты как раз новыми российскими игроками, безусловно, имели хороший старт. Некоторые fashion-ритейлеры смогли позволить себе занять дорогие площадки, более того, очень неплохо торговать на них. То есть уже есть предварительные результаты, и часть брендов действительно порадовала. Но если говорить про стабилизацию рынка, рост арендных ставок и, соответственно, рост бизнеса, количества новых брендов по всей стране, то, наш взгляд, это 2025-2026 год. 2024-й еще будет переходный, трансформативный.

Как Astra Linux разрабатывает IPO

Как Astra Linux разрабатывает IPO

Есть ли вероятность, что кто-то из игроков отрасли в обозримом будущем пойдет по пути Henderson? Безусловно. У нас есть ликвидность на рынке, почему бы и не попробовать реализовать часть компаний таким образом. Я уверена, что такие "ласточки", но, конечно, все будут смотреть на первопроходцев. Поэтому посмотрим, как начнется история с Henderson, и станет понятно, будут ли другие игроки идти по этому пути. Но это вполне понятный и разумный финансовый инструмент и, в общем-то, может быть интересен покупателям».

В течение последних двух лет на Мосбирже произошли три крупных IPO. В 2022 году первичное размещение акций провел сервис аренды самокатов Whoosh. В текущем году это сделала сеть клиник Genetico, а также в виде прямого листинга — сервис займов под залог автомобилей CarMoney.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...