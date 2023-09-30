Мужские костюмы сложат в портфель

Сеть магазинов мужской одежды Henderson готовится к IPO. Разместить акции на Мосбирже компания планирует в четвертом квартале 2023 года, сообщил РБК со ссылкой на несколько источников. По данным одного из них, ритейлер решил продать 10-15% ценных бумаг и привлечь 3-4 млрд руб. В самой сети Henderson осторожно прокомментировали эту информацию. В компании сообщили, что о конкретных планах по IPO говорить преждевременно, но и опровергать ничего не стали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Henderson Фото: Пресс-служба Henderson

Акции сети Henderson, могли бы вызвать большой интерес на Московской бирже, считает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов:

«Это будет первый представитель fashion-индустрии на российском фондовом рынке, и понятно, что с учетом такой эксклюзивности интерес к размещению может быть достаточно высоким. Хотя, естественно, многое будет зависеть от общей ситуации на рынке. Но компания очень интересная и имеет высокую маржинальность. Маржа по EBITDA — порядка 40%. Также Henderson, растет примерно на 30% в год — это высокие темпы.

Сочетание хорошей маржинальности и высоких темпов роста, конечно, привлечет инвесторов в эти акции. Я думаю, что интересна она будет, прежде всего, розничным инвесторам, которые ждут акции роста на бирже, а их не хватает. Многие иностранные компании ушли с рынка, и, по сути, Henderson сейчас может занять их долю на российском fashion-рынке. Поэтому перспективы у этого IPO достаточно интересные».

Первые магазины мужской одежды Henderson появились в России в 1998 году. Сейчас сеть включает в себя 159 торговых объектов в России и Армении. Аналитики, опрошенные РБК, полагают, что, если размещение акций компании на Мосбирже произойдет, привлеченные средства в основном будут направлены на развитие сети. В частности, речь идет об увеличении площади магазинов, которая сейчас суммарно составляет более 44 тыс. квадратных метров.

Не исключено, что в случае успеха Henderson, о проведении IPO задумаются и другие представители фэшн-индустриии, полагает старший директор CORE.XP Марина Малахатько. При этом сам рынок после ухода западных брендов, по ее мнению, будет восстанавливаться еще несколько лет:

«Сейчас рынок только-только пришел в себя и стабилизировал вакансию, если говорить про заполнение офлайн-площадок после ушедших брендов. И, безусловно, ставки еще совсем не стабилизировались так, как мы бы представляли их в 2019 году или даже ранее, то есть они не дошли до этого уровня, не вернулись к тем прежним значениям.

Хотя некоторые площадки, которые остались после западных брендов и были заняты как раз новыми российскими игроками, безусловно, имели хороший старт. Некоторые fashion-ритейлеры смогли позволить себе занять дорогие площадки, более того, очень неплохо торговать на них. То есть уже есть предварительные результаты, и часть брендов действительно порадовала. Но если говорить про стабилизацию рынка, рост арендных ставок и, соответственно, рост бизнеса, количества новых брендов по всей стране, то, наш взгляд, это 2025-2026 год. 2024-й еще будет переходный, трансформативный.

Есть ли вероятность, что кто-то из игроков отрасли в обозримом будущем пойдет по пути Henderson? Безусловно. У нас есть ликвидность на рынке, почему бы и не попробовать реализовать часть компаний таким образом. Я уверена, что такие "ласточки", но, конечно, все будут смотреть на первопроходцев. Поэтому посмотрим, как начнется история с Henderson, и станет понятно, будут ли другие игроки идти по этому пути. Но это вполне понятный и разумный финансовый инструмент и, в общем-то, может быть интересен покупателям».

В течение последних двух лет на Мосбирже произошли три крупных IPO. В 2022 году первичное размещение акций провел сервис аренды самокатов Whoosh. В текущем году это сделала сеть клиник Genetico, а также в виде прямого листинга — сервис займов под залог автомобилей CarMoney.

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Андрей Загорский