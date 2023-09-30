Землю под Санкт-Петербургом растратили на троих

Басманный райсуд Москвы по ходатайствам главного следственного управления (ГСУ) СКР арестовал Юрия Ходько, в течение 15 лет возглавлявшего администрацию города Сертолово (Всеволожский район Ленинградская область), его заместителя Надежду Рудь и бывшего руководителя товарищества собственников недвижимости (ТСН) «СНТ Васильевка» Елену Блистанову. По версии следствия, с 2013 по 2019 год они в три раза незаконно увеличили площадь «Васильевки», застроенной элитными коттеджами, похитив земли Минобороны, а средства от продажи новых участков присвоили. Ущерб от действий фигурантов, по версии СКР, может составлять сотни миллионов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болезни Юрия Ходько аресту не помешали

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Болезни Юрия Ходько аресту не помешали

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Материалы о махинациях с землей в ТСН «СНТ Васильевка» были выделены из дела бывшего главы Всеволожского района Ленинградской области Александра Соболенко, задержанного в декабре 2021 года по подозрению в незаконном выводе и продаже муниципального земельного участка площадью почти 20 га. Чиновник по ходатайству СКР был отправлен под стражу, а количество обвиняемых в деле увеличилось до четырех. В особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) вскоре обвинили бывшего главу СНТ «Осинки» Алексея Ференца и заместителей гендиректоров компаний «Юрэнергосервис» Александра Смирнова и ООО «Регион» Анатолия Стурова, которые оформили похищенную землю на своих знакомых и родственников, а затем реализовали ее добросовестным покупателям.

По аналогичной схеме, считает следствие, развивалась ситуация и в элитном поселке в окрестностях Санкт-Петербурга «Васильевка».

Он был образован в 1994 году усилиями заместителя директора института «Атомэнергопроект» Владимира Васильева, в честь которого его и назвали. Вначале садоводческий потребительский кооператив (СПК) занимал 6 га земли, которую и приобрели сотрудники института, за свои средства построившие дороги, проложившие водопровод и протянувшие электричество.

В 2011 году СПК возглавила Елена Блистанова, с помощью глав администраций Всеволожского района и Сертолово добившаяся расширения площади земель кооператива до 37,5 га. Продав часть земель, она обещала провести газ в поселок, но этого так и не произошло. Более того, в 2020 году, когда женщину отправили в отставку, касса кооператива оказалась пустой. Выяснилось, что перед этим она перерегистрировала СПК в ТСН, которому перешло все имущество кооператива.

Жители «Васильевки» несколько лет добивались расследования махинаций, пока не попали на прием к председателю СКР Александру Бастрыкину, подчиненные которого уже разбирались в махинациях экс-главы Всеволожского района. Тогда же оказалось, что земли, за счет которых расширялась «Васильевка», принадлежали Минобороны. Отметим, что больше других по этому поводу возмущался господин Ходько, утверждавший, что военное ведомство фактически не использует свои земли и они приходят в запустение, что, по его мнению, существенно тормозит социально-экономическое развитие территории.

27 сентября в администрации Сертолово прошли обыски, а Надежда Рудь и Елена Блистанова были задержаны. Фигуранток доставили в Москву, где на следующий день Басманный суд арестовал их до 13 ноября. Господин Ходько, узнав о следственных действиях, слег в больницу с гипертоническим кризом. Под стражу его взяли в пятницу. По версии следствия и суда, в случае сохранения свободы все трое могли скрыться от участников расследования, оказать давление на свидетелей, используя в том числе свои связи в органах госвласти.

По словам представителей обвиняемых, никто из них причастность к растрате не признает. Учитывая в том числе состояние здоровья фигурантов, их защитники предлагали ограничиться альтернативными арестам мерами пресечения. В связи с отказами в том числе в избрании запретов определенных действий и домашних арестов судебные решения будут обжалованы.

Алексей Соковнин; Андрей Кучеров, Санкт-Петербург