Helsingin Sanomat: финские военные выкупают земельные участки у границы с РФ

Вооруженные силы Финляндии начали активно заключать с владельцами участков у российской границы договоры, которые позволяют начать строить на этих территориях укрепления, сообщает финская газета Helsingin Sanomat. По версии журналистов, это делается для возможного строительства дополнительных укреплений на приграничных территориях.

Согласно информации издания, подобные соглашения начали заключать шесть лет назад, но только в мае 2022 года данная информация была обнародована. В частности, Силы обороны Финляндии разослали письма землевладельцам в Восточной Лапландии, в которых задавался вопрос об этом.

По условиям договора собственникам выплачивают €750 единовременно и по €4 800 евро за каждый га земли, который будут использовать военные. В случае, если во время строительства их имуществу причинят ущерб, то потери компенсируют отдельно. Финские военные на территории таких участков также смогут проводить учения длительностью до 14 дней в год. Они смогут группировать войска, перемещать оборудование, оборудовать склады, устанавливать охрану.

Официально власти Финляндии пока не заявляли о планах по масштабному строительству оборонительных укреплений на границе с Россией. В сентябре финское издание Yle сообщало, что вблизи населенного пункта Пелкола в финском городе Иматра введен в эксплуатацию тестовый участок забора на границе с Россией. Его начали строить в феврале. Вдоль восточной границы планируется построить заграждения совокупной протяженностью около 200 км.

В непосредственной близости от границы с РФ находятся финские регионы Южная и Северная Карелия, а также Кюменлааксо, Кайнуу, Северная Похьянмаа, Южная Финляндия и Лапландия. С российской стороны с Финляндией граничат три региона — Мурманская и Ленинградская области, а также Республика Карелия.

Александр Кислов