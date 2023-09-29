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Коммерсантъ FM
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Sennheiser представила беспроводные наушники Accentum

Компания Sennheiser представила новые наушники — беспроводную модель Accentum Wireless. В продаже новинка появится осенью 2023 года по цене $180.

Накладные полноразмерные наушники оснащены 37-миллиметровыми динамиками с поддержкой кодеков aptX HD, AAC и SBC и имеют активное шумоподавление. Два микрофона работают в связке с алгоритмом подавления ветра и улучшают качество голосовых вызовов, а сами наушники поддерживают функцию одновременного подключения к двум источникам звука и бесшовное переключение между ними.

Новинка получила как беспроводное соединение по Bluetooth 5.2, так и проводное через кабель USB-C, который также используется для зарядки аксессуара. Заявлено до 50 часов работы без подзарядки и возможность за 10 минут подключения к сети зарядить наушники на 5 часов работы.

Новые Sennheiser Accentum, которые являются бюджетным аналогом модели Sennheiser Momentum 4 Wireless, будут доступны в белом и черном вариантах, продажи которых стартуют в начале октября и конце ноября соответственно.

Максим Вершинин

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